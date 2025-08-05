Türkiye'de En Çok Satılan Hafif Ticari Araçlar: Ford Fark Attı!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber 2025 yılının temmuz ayında Türkiye'de en çok satılan hafif ticari araçlar belli oldu. Rapora göre Ford geçtiğimiz ay büyük bir başarı elde etti.

Temmuz ayında ve ocak-temmuz döneminde en çok satılan hafif ticarı araç Ford Tourneo Courier oldu. Popüler araba, temmuz ayında 2 bin 627 adet, ocak-temmuz döneminde ise 14 bin 974 adet satıldı. Ford'un Focus modeli ise en çok satılan otomobiller listesinde 10. sırada konumlanmıştı.

En çok satılan hafif ticari araçlar listesinin ikinci sırasında Ford Transit Kamyonet yer aldı. Bu aracın geçtiğimiz ay 1.572 adet, ocak-temmuz döneminde ise 9 bin 892 adet satıldığı açıklandı.Üçüncü sırada ise Peugeot Rifter bulunuyor. Rifter, temmuzda 1.369 adet, ocak-temmuz aylarında ise 9 bin 566 adet satıldı.

Dördüncü sırada Fiat Doblo Combi, beşinci sırada ise Opel Combo yer aldı. Bu araçları Citroen Berlingo, Volkswagen Caddy, Ford Transit Van, Fiat Scudo, Toyota Hilux, Fiat Doblo Cargo, Ford Transit Custom ve Fiat Ducato Van takip etti.

Temmuz ayında ve ocak-temmuz döneminde en çok hafif ticari araç satan otomobil markası Ford oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirket, geçtiğimiz ay 7 bin 204 adet, ocak-temmuz aylarında ise 40 bin 887 adet hafif ticari araç sattı.

Fiat, en fazla hafif ticari araç satan otomobil markaları listesinin ikinci sırasında konumlandı. İtalya merkezli şirketin temmuz ayında 3 bin 338 adet, ocak-temmuz döneminde ise 21 bin 914 adet hafif ticari araç sattığı açıklandı. Bu markayı Volkswagen takip etti. Almanya merkezli şirket, en çok satılan SUV arabalar listesinde de yer almıştı.

Türkiye'de En Çok Satılan Hafif Ticari Araçlar