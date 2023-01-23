Türkiye'de İlk: Metaverse'te Oto Galeri Açıldı!

Metaverse ülkemizde de giderek yaygınlaşıyor ve şirketler yavaş yavaş yatırımlarını metaverse'e yönlendiriyor. Bu bağlamda oto galeri firması ERC Auto Samsun'un metaverse'e giriş yapmasıyla birlikte Türkiye'de metaverse'deki ilk oto galeri de açılmış oldu.

Üç boyutlu sanal dünya platformu olan Decentraland’de dijital bir galeri açan firma ERC Auto Samsun, bu hareketiyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Türkiye'nin İlk Metaverse Oto Galerisi: ERC Auto Samsun

İlk olarak 90’lı yıllarda ortaya atılan metaverse kavramı, teknolojik gelişmeler sayesinde son yıllarda uygulanabilir hâle geldi. Yaşanan gelişmeler ışığında çağa ayak uydurmak için çalışan ERC Auto Samsun, Türkiye’de bir ilke imza attı ve mevcut galerisini Decentraland metaverse platformunda ziyaretçilere açtı. Metaverse'de açılan oto galeride elektrikli araçlar sergilenmekte.

Teknoloji dünyasının gelişmelerinin otomobil sektörüne de geldiğini belirten ERC Auto Samsun yetkilileri şu ifadeleri kullandı:

"Değişen koşullara hızlıca uyum sağlamak adına başlattığımız bu projeyle müşterilerimize yeni bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Dünyada ve Türkiye’de pek çok otomobil alıcısı karar vermeden önce internet üzerinden araştırma yapıyor. Gerçekleştirdiğimiz projeyle bu deneyimi daha ileri boyuta taşıyacak. Üstelik bu çalışmada Türkiye’de teknoloji denince akla gelen önemli isimlerden biri olan Serdar Kuzuloğlu’yla da bir iş birliği planlıyoruz."

ERC Auto Samsun’u bünyesinde barındıran Albayrak Finansman Yönetimi Holding, dijital dönüşüm projelerine büyük önem veriyor. Holding, bu kapsamda teknoloji yatırımlarına odaklanıyor ve ARGE çalışmalarına devam ediyor.