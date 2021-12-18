Bakan Varank: Türkiye'nin İlk Otomobil Batarya Fabrikası Kuruluyor

Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kurulmaya başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin çok önemli açıklamada bulundu. Bakan Varank tarafından yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Türkiye'nin İlk Otomobil Batarya Fabrikası Nerede Olacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bursa İlinde Yapılacak Olan Batarya Hücresi ve Modül Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Mustafa Varank, ilk otomobil batarya fabrikasının kurulmaya başlandığını duyurdu. Bakan Varank, Bursa'da kurulacak fabrikanın üretim kapasitesine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Bakan Varank tarafından paylaşılan bilgilere göre TOGG ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak. Bakan Varank, söz konusu fabrikanın, 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor!



2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar $’dan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım



TOGG ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak. 🇹🇷🚘 pic.twitter.com/c7p2NYoYhl — Mustafa Varank (@varank) December 18, 2021

TOGG İçin Hızlı Şarj İstasyonları Kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre TOGG için hızlı şarj istasyonları kurulacak. Elektrikli araç yatırımları ile beraber Türkiye'de elektrikli mobilitenin yaygınlaşmasını destekleyecek şarj altyapısı konusunda da çalışmaları hızlandırdıklarını söyleyen Kacır, teknik standartları yayımladıklarını belirtmişti.

İl il, ilçe ilçe şarj istasyonu ihtiyacını belirliediklerinin altını çizen Kacır, buna yönelik destek mekanizmalarını tasarladıklarını, 2022 yılının sonunda TOGG'un satışlarını destekleyecek şekilde Türkiye'nin dört bir yanında hızlı şarj istasyonlarını hazır hale getirmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

Türkiye'de TOGG ile beraber gelişecek mobil ekosistemiyle çok sayıda girişimin ortaya çıkacağını söyleyen Kacır, mobilite alanında Turcorn'lar çıkaracaklarına inandıklarını ifade etmişti.

Yerli Otomobilin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, yerli otomobilin fiyatina ilişkin bir açıklamada bulunmuştu. Karakaş, fiyatlandırmanın 2022 yılının sonunda veya 2023 yılının başında belli olacağını açıklamıştı.

Yerli otomobil piyasaya sürüldüğünde elektrikli araçların fazla yaygınlaşmış olmayacağını öngördüklerini ifade eden Karakaş, C Segmentinde içten yanmalı araçlarla, özellikle de dizel araçlarla rekabet edeceklerini söylemişti.