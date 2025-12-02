Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Arabalar: Tesla, Togg'u Geçti!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte Türkiye'de en çok elektrikli satılan arabalar belli oldu. Tesla, geçtiğimiz ay zirvede konumlanarak önemli bir başarının altına imza attı. Listede ayrıca Togg, Opel, KG Mobility, Mini, Kia ve BYD dahil pek çok markanın otomobilleri de yer aldı.

Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller (Kasım 2025)

Tesla Model Y (2.535 adet) Togg T10F (2.366 adet) Togg T10X (1.869 adet) KG Mobility Torres (1.209 adet) Opel Frontera (771 adet) Volvo EX30 (738 adet) Mini Countryman (681 adet) BYD Sealion 7 (620 adet) BYD Dolphin (543 adet) Citroen C3 Aircross (493 adet)

Tesla Model Y, geçtiğimiz ay 2 bin 535 satış adedine ulaştı. Otomobil bu sayede Türkiye'de Kasım 2025'te en çok satılan elektrikli otomobil olmayı başardı. En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10F ise 2 bin 366 satış adedine ulaşarak ikinci sırada konumlandı.

Togg'un diğer elektrikli otomobili T10X, 1.869 satış adedi ile üçüncü sırada yer aldı. Bu otomobili KG Mobility Torres takip ettti. Kasım ayında 1.209 satış adedine ulaşan KG Mobility Torres dördüncü sırada bulunuyor. Beşinci sırada 771 satış adedi ile Opel Frontera, altıncı sırada ise 738 satış adedi ile Volvo EX30 yer aldı.

Togg, kasım ayında ve Ocak-Kasım 2025 döneminde Türkiye'de en çok elektrikli araba satan marka oldu. Togg'un kasım ayında 4 bin 235 adet, Ocak-Kasım 2025 döneminde ise 31 bin 715 adet elektrikli otomobil sattığı açıklandı. İkinci sırada Tesla yer aldı. Tesla, Ocak-Kasım 2025 döneminde 29 bin 955 satış adedine ulaştı.

BYD, geçtiğimiz ay 1.833 adet, Ocak-Kasım 2025 döneminde ise 17 bin 639 adet elektrikli araba sattı. BYD'yi Citroen takip etti. Citroen'in Ocak-Kasım 2025 döneminde 9 bin 4 adet elektrikli araba sattığı açıklandı. Listede ayrıca Mini, Hyundai, Opel, Mercedes-Benz, KG Mobility, Peugeot ve Volvo dahil pek çok marka yer aldı.