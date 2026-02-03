Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller: Renault Rakiplerine Fark Attı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber 2026 yılının ocak ayında Türkiye'de en çok satılan arabalar belli oldu. Rapora göre Renault geçtiğimiz ay büyük bir başarı elde etti. Listede ayrıca Toyota, Volkswagen, Hyundai ve Chery dahil pek çok markanın arabaları yer aldı.

Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller (Ocak 2026)

Renault Clio HB: 4.556 adet Toyota Corolla: 3.775 adet Toyota C-HR: 3.200 adet Volkswagen Tiguan: 2.200 adet Hyundai i20: 2.130 adet Renault Megane Sedan: 2.016 adet Nissan Qashqai: 1.915 adet Chery Tiggo 8: 1.802 adet Fiat Egea Cross: 1.425 adet BYD Atto 2: 1.382 adet

Türkiye'de 2026 yılının ocak ayında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırasında Renault Clio HB yer aldı. Popüler otomobil, geçtiğimiz ay 4 bin 556 satış adedine ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Bu otomobili 3 bin 775 satış adedi ile Toyota Corolla ve 3 bin 200 satış adedi ile Toyota C-HR takip etti.

Dördüncü sırada 2 bin 200 satış adedi ile Volkswagen Tiguan yer aldı. Beşinci sırada ise Hyundai i20 bulunuyor. Bu arabanın geçtiğimiz ay 2 bin 130 adet satıldığı açıklandı. Renault Megane Sedan, 2.016 satış adedine ulaşarak altıncı sırada, Nissan Qashqai ise 1.915 satışa dedine ulaşarak yedinci sırada konumlandı.

Chery Tiggo 8, 1.802 satış adedi ile sekizinci sırada, Fiat Egea Cross ise 1.425 satış adedi ile dokuzuncu sırada bulunuyor. Bu otomobilleri 1.382 satışa deid ile BYD Atto 2 takip etti. 11. sırada 1.345 satış adedi ile KG Mobility Torres, 12. sırada ise 1.236 satış adedi ile Opel Corsa yer aldı.

Listeinin 13. sırasında 1.220 satış adedi ile Hyundai Bayon bulunuyor. 14. sırada konumlanan BYD Sealion 7'nin geçtiğimiz ay 1.217 adet satıldığı açıklandı.Bu arabaları 1.166 satış adedi ile Fiat Egea Sedan, 1.117 satış adedi ile Ford Focus takip etti. En ucuz elektrikli otomobiller arasında bulunan Togg T10X ise 1.090 satış adedi ile 17. sırada konumlandı.