Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Arabalar: Togg, Tesla'yı Geçti!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok elektrikli satılan arabalar belli oldu. Togg, şubat ayında zirvede yer almayı başardı. Listede ayrıca Mini, KG Mobility, Tesla, BYD ve Volvo dahil olmak üzere pek çok markanın otomobilleri de yer aldı.

Türkiye'de Şubat 2026'da En Çok Hangi Elektrikli Arabalar Satıldı?

Togg T10X: 1.557 adet Togg T10F: 1.393 adet Mini Countryman: 1.253 adet KG Mobility Torres: 1.013 adet Tesla Model Y: 720 adet BYD Sealion 7: 646 adet BMW X1: 609 adet Volvo EX30: 402 adet Citroen C3: 325 adet Volvo EX40: 319 adet

Kısa süre önce Türkiye'de en çok satılan otomobiller açıklanmıştı. Bu kez ise Türkiye'de en çok satılan elektrikli arabalar belli oldu. En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X, geçtiğimiz ay 1.557 satış adedine ulaşarak zirvede konumlandı. Bu otomobili 1.393 satış adedi ile Togg T10F takip etti.

Listenin üçüncü sırasında 1.253 satış adedi ile Mini Countryman, 1.013 satış adedi ile KG Mobility Torres yer aldı. Tesla Model Y, geçtiğimiz ay 720 adet satıalrak beşinci sırada konumlandı. Altıncı sırada 646 satış adedi ile BYD Sealion 7, yedinci sırada ise 60 9satış adedi ile BMW X1 bulunuyor. Listede ayrıca Vovlo EX30 ve Citroen C3 dâhil pek çok model mevcut.

Türkiye'de En Çok Elektrikli Araba Satan Markalar Hangileri? (Şubat 2026)

Togg: 2.950 adet BYD: 1.428 adet Mini: 1.253 adet KG Mobility: 1.013 adet Volvo: 726 adet Tesla: 720 adet BMW: 687 adet Citroen: 627 adet Hyundai: 442 adet Mercedes-Benz: 383 adet

Togg, şubat ayında Türkiye'de en çok elektrikli araba satan marka oldu. Togg'un geçtiğimiz ay 2 bin 950 adet elektrikli araba sattığı açıklandı. Çin merkezli otomobil üreticisi BYD ise şubat ayında 1.428 adet elektrikli otomobil satarak listenin ikinci sırasında yer aldı. Bu markaları 1.253 satış adedi ile Mini takip etti.

Geçtiğimiz ay 1.013 adet elektrikli otomobil satan KG Mobility, listenin dördüncü sırasında yer aldı. Beşinci sırada 726 satış adedi ile Volvo, altıncı sırada ise 720 satışa dedi ile Tesla bulunuyor. Yedinci sırada konumlanan BMW'nin şubat ayında 687 adet elektrikli araba sattığı açıklandı.

Citroen şubat a yında 627 adet elektrikli araba satarak sekizinci sırada yer aldı. Dokuzuncu sırada 442 satış adedi ile Hyundai, 10. sırada ise 383 satış adedi ile Mercedes-Benz bulunuyor. Listede ayrıca Renault, Opel, Volkswagen, Skoda, Peugeot, Kia, Fiat ve Audi dahil olmak üzere pek çok marka bulunuyor.

Editörün Yorumu

Geçtiğimiz ayın en çok satılan elektrikli otomobilleri listesini göz önünde bulundurduğumda Togg'un hem T10X hem de T10F modellerinin çok sevildiğini söyleyebilirim. T10X zirvede konumlanırken T10F ise ikinci sırada yer aldı. T10F'in bu kadar kısa sürede bu konuma yükselebilmesinin önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum.