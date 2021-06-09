Türkiye'nin En Değerli Markaları Açıklandı!

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından yapılan araştırmaya göre ülkemizin en değerli markası Türk Hava Yolları oldu. Büyük bir başarının altına imza atan Türk Hava Yolları'nın marka değeri dudak uçuklatıyor.

Türkiye'nin En Değerli Markaları Neler?

Türk Hava Yolları (1 milyar 605 milyon dolar) Arçelik (1 milyar 585 milyon dolar) İş Bankası (1 milyar 193 milyon dolar) Garanti BBVA (1 milyon 190 milyon dolar) Turkcell (1 milyar 61 milyon dolar) Ziraat Bankası (952 milyon dolar) Akbank (917 milyon dolar) Yapı Kredi (836 milyon dolar) Türk Telekom (789 milyon dolar) Ford Otosan (787 milyon dolar)

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance ülkemizin en değerli markalarını açıkladı. Aktarılan bilgilere göre ülkemizin en değerli markası 1 milyar 605 milyon dolar ile Türk Hava Yolları oldu. İkinci sırada 1 milyar 585 milyon dolar marka değeri ile Arçelik yer aldı.

Paylaşılan listenin üçüncü sırasında 1 milyon 190 milyon dolar marka değeri ile İş Bankası yer alırken dördüncü sırada ise 1 milyon 190 milyon dolar değer ile Garanti BBVA konumlandı. Beşinci sırada 1 milyar 61 milyon doalr marka değeri ile Turkcell bulunuyor.

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en değerli 100 markasının toplam değerinin 15 yıldır 20 ile 30 milyon dolar bandında olduğunu ifade etti.

Türk şirketlerinin iç pazar ısrarı ve küresel markalaşma isteksizliği sonucu bir değer kısırlığı yaşanmakta olduğunu belirten İlgüner, marka gelirlerinin çoğunun Türk Lirası ile olduğunu, küresel geçerli para birimlerinin oranının ise düşük olduğunu söyledi. Türk Lirasında olası negatif ayrışmanın marka değerlerini olumsuz yönde etkilediğini ifade eden İlgüner, şu ifadeleri kullandı: