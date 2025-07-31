Ubisoft Efsane Oyununa Hayat Veren Sanatçıya Tehditler Savurdu!

Ubisoft'un 19 Ekim 2013 tarihinde piyasaya sürdüğü, Assassin's Creed serisinin en sevilen oyunlarından biri olan Assassin's Creed IV: Black Flag, 12 yıl sonra tekrardan gündeme düştü. Sebebi ise remake söylentilerinin ortada dolaşıyor olması. Remake'e dair kodların PlayStation dijital arşivinde bulunduğunu ve baş karakter Edward Kenway'i seslendiren aktör Matt Ryan'ın birkaç ay önce bu konuda tüyolar verdiğini yakın zamanda aktarmıştık. Ubisoft, Matt Ryan'ın bu hareketinden ötürü yasal uyarıda bulundu.

Assassin's Creed Black Flag Remake İhtimaline Göz Kırpmıştı

Ubisoft, oyunun Steam sayfasını güncellemiş olmasına rağmen resmi bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Ancak aktör Ryan, bir imza etkinliğinde kendisine yöneltilen "Black Flag remaster gelecek mi?" sorusuna "Bilmiyorum," diyerek yanıt verse de, konuşmanın sonrasında daha fazla detay vermeye başladı. Ubisoft, videonun TikTok'ta yayılmasının ardından aktöre hukuki tehditler gönderdi.

Ryan, o an kayıt edildiğinin farkında olmadığını söyleyerek, "Biraz fazla rahat konuşmuş olabilirim. Sonrasında şirket (Ubisoft) bana dava açmakla tehdit etti." şeklinde konuştu. Yaşananların ardından bir daha hiçbir şey söylemeyeceğinin de altını çizdi.

PlayStation Dijital Kod Arşivinde Remake Detayı Ortaya Çıktı

Söylentilerin yayılmasındaki tek etken aktör Ryan'ın TikTok platformunda yayılan videosu değildi. Bazı meraklılar, dijital arşivlerde Ubisoft'a ait kodlara rastladı. Daha önce Assassin's Creed: Mirage oyunu da benzer kod sızıntılarıyla ortaya çıkmıştı. Mirage, arşivlerde "PPSA07231_00" kod adıyla geçiyor. Yeni ortaya çıkan kod ise PPSA28183_00 (New). Yapısal olarak incelendiğinde Black Flag oyununun yenilenmiş bir versiyonuna işaret ediyor.

Ubisoft kesin bir bilgi vermeden "AC: Black Flag Remake gelecek" demek doğru olmaz. Ancak efsane karakterlerden birine hayat vermiş aktörü böylesine ciddi tehditlerle sindirdiğine göre bu konuda oldukça ciddi davrandıkları ortada. Bu gizemli kodun gerçek yüzü, 2025 sonu veya 2026 başında gerçekleşmesi beklenen tanıtımda ortaya çıkabilir.