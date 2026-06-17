Ubisoft'un Oyunları Kısa Süreliğine Ücretsiz Oluyor! Tarih Verildi

Fransa merkezli şirket, Ubisoft+ Premium'u kısa süreliğine ücretsiz yapacağını duyurdu. Bu aboneliğin kütüphanesinde Far Cry 6'dan Assassin’s Creed Shadows'a kadar çok sayıda yapım bulunuyor. Kampanya sona erdikten sonra kütüphanede yer alan oyunları oynamaya devam edebilmek için aboneliği belirli bir ücret karşılığında devam ettirmek gerekecek.

Ubisoft+ Premium Ne Zaman Ücretsiz Olacak?

Ubisoft+ Premium, 18-23 Haziran 2026 tarihleri arasında ücretsiz olacak. Oyuncular, bu süre zarfında oyunların yanı sıra DLC yani indirilebilir içeriklere de erişebilecek. Beş gün boyunca sürecek bu kampanyanın ardından oyunları oynamaya devam etmek isteyenlerin önünde iki seçenek bulunacak.

Bu seçeneklerden ilki beğenilen oyunu satın almak. Diğer seçenek ise Ubisoft+ Premium aboneliğini ücretli olarak devam ettirmek. Eğer yalnızca kampanyadan ücretsiz bir şekilde yararlanmak istiyorsanız kampanya sona ermeden önce aboneliği iptal etmeniz gerekiyor.

Buradaki en kritik detay ise otomatik abonelik yenileme sistemi. Ücretsiz deneme süresi bitmeden aboneliğinizi iptal etmezseniz sistem otomatik olarak aboneliğinizi ücretli olarak devam ettirecek ve tanımlı kartınızdan abonelik ücretini tahsil edecektir. Bu sebepten ötürü uzun süre eğlenceli zaman geçirdikten sonra sürpriz bir fatuyla karşılaşmamak için 23 Haziran tarihi için takvime bir hatırlatıcı ekleyebilirsiniz.

Ubisoft+ Premium'da Hangi Oyunlar Var?

Ubisoft+ Premium'un kütüphanesinde Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin's Creed Shadows, şehir kurma oyunu Anno 117: Pax Romana, açık dünya türündeki Far Cry 6, taktiksel FPS oyunu Rainbow Six Siege, açık dünya yarış oyunu The Crew Motorfest ve savaş oyunu For Honor dahil olmak üzere çok sayıda yapım bulunuyor.

Ubisoft+ Premium sayesinde yalnızca bir abonelik ücreti karşılığında kütüphanede yer alan oyunlara erişilebiliyor. Abonelik devam ettiği sürece bu oyunlar oynanabiliyor. Abonelik sona erdiğinde ise oyunları oynamaya devam edebilmek için ayrı ayrı satın almak gerekiyor.

Ubisoft+ Premium Nedir?

Ubisoft+ Premium, Game Pass ve PlayStation Plus benzeri bir abonelik hizmetidir. Bu abonelik hizmeti, kütüphanede yer alan 100'den fazla oyunu oynama fırsatı sunuyor. Ubisoft+ Premium'un sunduğu avantajlar bunlarla sınırlı değil. Ayrıca yeni çıkan Ubisoft oyunlarını çıktığı ilk günden itibaren herhangi bir ek ücret ödemeden oynayabilirsiniz.

Oyunlar ve DLC'lerde yüzde 20 indirim, oyun içi satın alımlarda yüzde 10 indirim, aylık ödülleri ve birçok oyunda premium sürüme erişim dahil olmak üzere pek çok avantaj da bulunuyor. Ubisoft+ Classic aboneliğinde ise 30-40 arası oyunun standart sürümleri ve oyunlarda yüzde 20 indirim avantajları mevcut. Bu arada Yeni oyunlar 12-18 ay sonra Classics'in kütüphanesine ekleniyor.

Ubisoft+ Premium Ücreti Ne Kadar?

Ubisoft+ Premium'un aylık ücreti 399 TL olarak belirlendi. Aylık bu ücret karşılığında kütüphanede yer alan tüm oyunlara erişilebiliyor ve aboneliğin sunduğu avantajlardan yararlanılabiliyor.

Editörün Yorumu

Ücretsiz Ubisoft+ Premium kampanyasının oldukça önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Örneğin Assassin's Creed Shadows'u uzun bir süredir oynamak istiyordum ve bu kampanya sayesinde oyunu ücretsiz olarak deneyebileceğim. Öte yandan Avatar: Frontiers of Pandora da dikaktimi çekmişti. Bu oyun da keyifli bir oynanış sunacaktır. Bu arada söz konusu kampanya, Ubisoft+ Premium kullanım oranını da artıracaktır.