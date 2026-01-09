16 GB RAM'li Ucuz Telefon Performans Testinde! İşlemcisi Şaşırttı

Realme'nin yeni akıllı telefonu Neo 8 hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde görüntüsü paylaşılan Realme Neo 8, bu kez Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte Android telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Realme Neo 8 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Realme Neo 8, Geekbench'te tek çekirdek testinde 2 bin 876 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 245 puana ulaştı. Bu sonuçlara göre telefon, en iyi grafikli mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilecek. Geekbench'te telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçeneğin sunulması bekleniyor.

Realme Neo 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Hızlı Şarj: 80W

80W Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 / IP69

Akıllı telefonda Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme Neo 7'de ise Dimensity 9300+ işlemcisi yer alıyor.

Realme Neo 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme Neo 8'in 2 bin 500 yuan (15 bin 454 TL) civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konu hakkında resmî açıklamanın yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı bir fiyat etiektiyle piyasaya sürülebileceğini belirtelim. Realme Neo 7, 2 bin 199 yuan (13 bin 593 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.

Realme Neo 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme'nin yeni akıllı telefonu Neo 8, ocak ayının sonlarına doğru tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Çok şık tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan Realme Neo 7, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.