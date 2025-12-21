Aşırı Eğlenceli Oyun Ücretsiz Oldu! Sadece En Hızlılar Oynayabiliyor

Durmadan üzerinize gelen düşmanlara ateş ederek karşı koyduğunuz oyunları sever misiniz? Bu tür oyunlar genellikle boş zamanlarını eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyenler tarafından çok fazla tercih edilir. Siz de shoot 'em up olarak adlandırılan bu türü seviyorsanız sınırlı süreliğine geçerli fırsat kapsamında ücretsiz olarak alınabilen oyun Undercroft Warriors'ı kesinlikle kaçırmamalısınız.

Undercroft Warriors Ücretsiz Oldu

Undercroft Warriors, Steam'de ücretsiz hâle geldi. Oyun, normalde 1.99 dolar fiyat fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da eğer oyunu şimdi alırsanız 85 TL tasarruf edebileceğiniz anlamına geliyor ancak fırsatı değerlendirmek için sınırlı bir sürenizin olduğunu belirtmekte de fayda var.

Shoot 'em up türüne sahip bu oyun, yılın son günü yani 31 Aralık saat 10.00'a kadar ücretsiz olmaya devam edecek. Belirtilen tarihten itibaren oyun yeniden orijinal fiyatı ile satılmaya devam edilecek. Undercroft Warriors'ı şimdi oyun kütüphanenize eklerseniz hiçbir sınırlama olmadan dilediğiniz zaman oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.

Undercroft Warriors Nasıl Bir Oyun?

Undercroft Warriors, son derece hızlı tempolu aksiyon oyunu olarak oyuncularla buluşuyor. Oyuncular üzerinde sürekli olarak gerilim hissiyatı uyandırmayı hedefleyen bu oyun, hayatta kalma oyunları arasında yer alıyor ancak türünün yeni nesil örneklerinden farklı olarak daha basit grafikler ve sonsuz oynanış sunuyor.

Oyunda her biri kendine özgü yeteneklere ve silahlara sahip altı farklı karakter mevcut. Bu, size farklı taktikler geliştirme imkânı sunarken oyunu tekrar tekrar oynama oranını da oldukça arttırıyor. Birçok stratejinin önemli parçasını savunma yöntemleri oluştursa da bu yapımda öyle bir şansınız yok, size gelen her şeye ateş etmeniz gerekiyor.

Undercroft Warriors Minimum Sistem Gereksinimleri