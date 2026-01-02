Artan PC Fiyatlarına İlaç Olacak: Uygun Fiyatlı MacBook Yakında Geliyor!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şirket, genellikle yüksek fiyat etiketleriyle bilinen MacBook ailesine bu kez herkesin ulaşabileceği uygun fiyatlı bir model eklemeye hazırlanıyor.

Son olarak yeni cihazın merak edilen bazı teknik özellikleri ile birlikte muhtemel tanıtım tarihi ortaya çıktı. İşte bütçe dostu MacBook hakkında bilmeniz gereken her şey!

Uygun Fiyatlı MacBook'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Uzun bir süredir gündemde dolaşan iddialara göre yeni cihaz, iPhone 16 serisi için geliştirilen A18 Pro işlemcisinden güç alacak. Apple'ın özellikle işlemci maliyetlerini düşürmek ve verimliliği artırmak amacıyla M serisi çipler yerine bu yonga setini tercih edeceği belirtiliyor.

6 çekirdekli CPU, 6 çekirdekli GPU ve yapay zeka işlemleri için 16 çekirdekli Neural Engine birimine sahip olan A18 Pro kağıt üzerinde M1 çipiyle benzer bir performans sunuyor. Bu nedenle cihazın kullanıcılar tarafından çok sevilen M1 MacBook Air'in yerini alması da bekleniyor.

Görüntüleme alanında ise cihazın 12.9 inçlik bir ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Eğer söylentiler doğruysa yaklaşan bilgisayarın ekran boyutu konusunda MacBook Air ile iPad Pro modellerinin arasına konumlanacağını söyleyebiliriz.

Tasarım tarafında da sürprizlerle gelmesi beklenen yeni cihazın tıpkı iMac serisinde olduğu gibi gümüş, mavi, pembe ve sarı gibi canlı renk seçenekleriyle satışa sunulacağı konuşuluyor.

Öte yandan uygun fiyatın bazı götürüleri de olacak. Sızdırılan bilgilere göre yeni bilgisayar sadece 8 GB RAM ile gelecek ve Thunderbolt 5 desteğinden mahrum kalacak. Apple'ın bunun yerine daha yavaş veri aktarımı sunan standart USB-C portlarını kullanacağı tahmin ediliyor.

Tanıtım Tarihi ve Fiyatı

İddialara göre Apple, uygun fiyatlı MacBook modelini yılın ilk yarısında resmi olarak tanıtacak. Şimdilik net bir tarih bilgisi bulunmasa da lansman etkinliğinin mart ila nisan ayları arasında düzenlenmesi bekleniyor.

Fiyat tarafında ise yeni MacBook'un ABD'de 599 ila 899 dolar arasında bir fiyatla raflardaki yerini alacağı tahmin ediliyor. Güncel olarak en uygun MacBook Air modellerinin 999 dolardan başladığı düşünüldüğünde, yeni cihazın uygun fiyat etiketi Apple ekosistemine girmek isteyenler için büyük bir fırsat olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin bütçe dostu MacBook'tan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.