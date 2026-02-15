Ucuz MacBook Cıvıl Cıvıl Renk Seçenekleri İle Geliyor: İşte Çıkış Tarihi!

Uzun zamandır teknoloji kulislerinde konuşulan uygun fiyatlı MacBook projesi gün geçtikçe somut bir zemine oturmaya başladı. Apple'ın özellikle öğrenciler ve giriş seviyesi donanım arayan kullanıcılar için geliştirdiği yeni bilgisayarını çok yakında tanıtacağına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Son olarak merakla beklenen cihazın renk seçenekleri ve çıkış tarihi hakkında yeni bilgiler gündeme geldi. Paylaşılan sızıntılar uygun fiyatlı MacBook'un çok yakında oldukça canlı renklerle karşımıza çıkacağını gösteriyor. İşte detaylar!

Uygun Fiyatlı MacBook'un Renk Seçenekleri Nasıl Olacak?

Bildiğiniz gibi Apple'ın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü pek çok Mac modeli genellikle siyah, gri ve beyaz gibi oldukça temel ve sade renk seçeneklerine sahipti. Ancak özellikle bütçe dostu fiyat etiketiyle öne çıkması beklenen yeni MacBook önceki modellerden farklı olarak canlı renk seçenekleriyle de dikkat çekecek.

Gelen bilgilere göre yaklaşan bilgisayar sarı, yeşil, mavi ve pembe gibi daha öncesinde Mac ailesinde pek görmediğimiz seçenekler ile birlikte satışa sunulacak. Üstelik Apple bu canlı tonların yanı sıra dayanıklılıktan da ödün vermeyecek. İddialara göre uygun fiyatlı MacBook, diğer Mac modellerine benzer şekilde alüminyum gövdeye sahip olacak.

Uygun fiyatlı MacBook'un teknik özellikleri

Ekran: 12.9 inç LCD panel

12.9 inç LCD panel İşlemci: A18 Pro

A18 Pro RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Bağlantı: 10Gb/s hızında USB 3.2 Gen 2 portları

10Gb/s hızında USB 3.2 Gen 2 portları Klavye: Dokunsal Trackpad

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Şimdiye kadar bütçe dostu MacBook'un çıkış tarihi pek çok iddia gündeme geldi. Bazı kaynaklar cihazın yılın son aylarında tanıtılacağını öne sürse de gelen son bilgiler yeni modelin önümüzdeki ay tanıtılacağını yönünde.

İddialara göre uygun fiyatlı MacBook piyasadaki pek çok giriş seviyesi Chromebook ve Windows laptop modeli gibi 699 dolardan (yaklaşık 30.480 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Mevcut MacBook Air'in 999 dolarlık (yaklaşık 43.560 TL) başlangıç fiyatını düşündüğümüzde yeni modelin Mac ailesi arasında sahiden de epey uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin uygun fiyatlı MacBook'tan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.