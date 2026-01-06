Kameralı Oyuncu Kulaklığı Tanıtıldı: En Büyük Kozunuz Olacak!

Oyuncu ekipmanları denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Razer, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2026 fuarında ezber bozacak yeni bir teknolojiyle karşımıza çıktı. Şirket, uzun süredir teknoloji kulislerinde konuşulan kameralı kulaklık vizyonunu 'Razer Project Motoko' konseptiyle sahneye taşıdı.

Geleneksel oyuncu kulaklığı deneyimini yapay zeka destekli gündelik özelliklerle harmanlayan bu yenilikçi cihaz, sunduğu vizyonla şimdiden fuarın en çok konuşulan ürünlerinden biri oldu. İşte Razer Project Motoko'nun özellikleri ve tanıtım tarihi!

Razer Kameralı Kulaklık Konsepti Neler Sunuyor?

Kulak üstü formunda tasarlanan yeni kulaklık henüz açıklanmayan bir Snapdragon platformundan güç alıyor. Cihazı standart bir kulaklıktan ayıran en büyük özellik ise üzerinde barındırdığı gelişmiş kamera ve sensör sistemleri.

Project Motoko, göz hizasına konumlandırılan ve birinci şahıs bakış açısına sahip 12 MP'lik kameraları sayesinde gerçek zamanlı olarak nesne ve metin tanıma işlemleri yapabiliyor. Cihaz böylelikle ekranda görüntüleyebildiği oyunlar hakkında kullanıcılara önemli veriler sunarken günlük hayatta çevresinde yer alan nesneler hakkında da bilgi verebiliyor.

İnsan gözünün çevresel görüşünden bile daha geniş açılı bir perspektife sahip olan kulaklık ayrıca özel mikrofon dizilimi sayesinde hem yakındaki hem de uzaktaki sesleri net bir şekilde yakalayabiliyor. Tüm bunlara ek olarak Grok, ChatGPT ve Gemini gibi dev yapay zeka modelleriyle tam entegre çalışan cihaz kullanıcılara gerçek zamanlı ve sözlü bir akıllı asistan deneyimi de sunuyor.

Ne Zaman Çıkacak?

Razer, şimdiden pek çok kişiyi heyecanlandıran Project Motoko'nun şimdilik sadece bir konsept tasarım olduğunu belirterek yeni kulaklığı yakın zamanda ticari olarak satışa sunmayı planlamadıklarını açıkladı.

Öte yandan özellikle Apple'ın başını tuttuğu pek çok teknoloji devi şu sıralar kameralı kulaklık teknolojisi üzerine ciddi çalışmalar yürütüyor. Özellikle ABD merkezli şirketin yakın zamanda kameralı AirPods Pro 3 modelini kullanıcılarla buluşturacağı söyleniyor.

CES 2026 fuarı 9 Ocak tarihine kadar devam edecek. Samsung, LG ve NVIDIA gibi devlerin yeni ürünlerini ve fuardan en son gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Gelişmeler için takipte kalın!