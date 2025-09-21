Ucuz Tesla Model Y Yeniden Ortaya Çıktı: Fiyatı Ne Kadar Olacak?

ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla, uzun yıllardır araçlarının mevcut fiyatlarını düşürmek ve daha bütçe dostu modeller piyasaya sürmek için çalışmalar yürütüyor. Son olarak şirket, 25 bin dolarlık bir fiayata sahip olacağı söylenen uygun fiyatlı yeni otomobil projesinden vazgeçerek Model 3 ve Model Y araçlarının daha uygun fiyatlı versiyonularına yönelmişti.

Şimdi ise uygun fiyatlı Tesla Model Y ile ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. İddialara göre yeni araç, ana modele göre bazı önemli özelliklerden yoksun kalsa da bütçe dosru fiyatıyla tüketicilerin ilgisini çekebilecek. Detaylar haberde.

Uygun Fiyatlı Tesla Model Y Ne Sunacak?

"Model Y E41" kod adıyla geliştirilen yeni elektrikli otomobil, özellikle tasarım ve performans özellikleri açısından ülkemizde de satılan Tesla Model Y Juniper'a bir hayli benzeyecek. Öte yandan yeni araç, daha uygun bir fiyat politikası için tasarım ve konfor alanındaki bir dizi özellikten mahrum kalacak.

Daha öncesinde ortaya atılan iddialara göre, yeni araçta Model Y'nin ana versiyonunun aksine vegan deri yerine kumaş malzeme kullanılacak. Bununla birlikte otomobilin daha basit bir ses sistemi ile birlikte geleceği, arka ekran ve panaromik cam tavandan mahrum kalacağı söyleniyor.

Daha önce sızdırılan raporlar, uygun fiyatlı Model Y için beklentilerin üzerinde bir sadeleştirmeye gidileceğini gösteriyor. İşte araçtan çıkarılacağı veya basitleştirileceği iddia edilen özellikler:

Isıtıcısız geri görüş kamerası

Basitleştirilmiş ses sistemleri

Orta konsolda hava akış kontrolü (arka koltuklar için)

Fiberglas tavan döşemesi

Basitleştirilmiş iç aydınlatma

Çok eksenli koltuk ayarları

Elektrikli ayna katlama özelliği

Kapı altı aydınlatmaları

Panaromik cam tavan

Arka koltuk ekranı

Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS)

Model Y'ye özel 18 inç jantlar

Düşürülmüş süspansiyon

🔥🔥 More affordable Model Y “E41” details leaked in the 2025.32.6 software update:



➡️ Specific “E41” fascia design

➡️ No glass roof

➡️ No second-row display

➡️ No tire pressure monitoring system (TPMS)

➡️ 18” wheels

➡️ Likely simplified suspension

➡️ Two audio options:… https://t.co/H6oTcc64sz pic.twitter.com/sMmFVbZNha — The Tesla Newswire (@TeslaNewswire) September 20, 2025

Tesla'nın Uygun Fiyatlı Model Y Stratejisi Başarılı Olabilir mi?

Söylentilere göre Tesla, uygun fiyatlı Model Y versiyonunu bu yılın son çeyreğinde piyasaya sürecek. Uzmanlara göre aracın başarısını ise şirketin fiyat politikası belirleyecek. Şu anda Model Y'nin ana versiyonu ABD'de 45 bin dolarlık fiyat etiketiyle alıcı buluyor. Bütçe dostu yeni modelin ise 35 bin bandında bir fiyatla satışa sunulacağı belirtiliyor.

Kimilerine göre sahiden de yeni araç için bu seviyelerde bir fiyat belirlenirse tüketicilerin ilgisini çekebilir. Kimilerine göre ise uygun fiyatlı model Tesla'nın "premium" marka imajına zarar verebilir ve Model Y satışlarını düşürebilir.

Öte yandan bu model ülkemiz için de önemli gelişmelere kapı aralayabilir. Zira yeni aracın Almanya'da üretileceği bildiriliyor. Türkiye'de satılan mevcut Model Y araçlarının Almanya'dan geldiği düşünüldüğünde yeni bütçe dostu aracın ülkemizde de piyasaya sürülmesinin muhtemel olduğu söylenebilir.

Peki siz Tesla'nın yeni uygun fiyatlı Model Y versiyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni araç, Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba modelleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.