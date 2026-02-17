Steam Deck Stok Sorunu Kapıda: Nedenine Hiç Şaşırmayacaksınız!

Oyun dünyasının tanıdık isimlerinden Valve şu sıralar donanım tarafında oldukça zorlu günler geçiriyor. Son dönemde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılar, Steam Deck satın almak istediklerinde stokların tükendiğini fark etmişti.

Yaşanan durumlar ile ilgili sessizliğini bozan şirket Steam Deck için stok sorunu yaşadıklarını açıkladı. Yapılan duyuruda son dönemde diğer pek çok teknoloji şirketinin de şikayetçi olduğu bellek krizine işaret ediliyor. İşte detaylar!

Valve, Steam Deck İçin Neden Stok Sorunu Yaşıyor?

Valve'ın resmi satış sayfasında yer alan yeni uyarıya göre bazı bölgelerde Steam Deck modellerine ulaşmak bellek ve depolama birimlerindeki kıtlık nedeniyle bir süre mümkün olmayabilir. Zira şirket yaptığı kısa açıklamada "Steam Deck bellek ve depolama eksiklikleri nedeniyle bazı bölgelerde aralıklı olarak stok dışı kalabilir" ifadelerine yer veriyor.

Analistlere göre bu durumun temel sebebi son yıllarda patlama yapan yapay zeka veri merkezlerinin donanım talebi. Dev teknoloji şirketleri son dönemde yapay zeka sunucuları için piyasadaki belleklerin büyük bir bölümünü satın aldığı için Valve gibi tüketici elektroniği üreten firmalar bileşen bulma konusunda epey zorlanıyor.

Hatırlarsanız şirket, geçtiğimiz yılın sonlarında LCD ekranlı uygun fiyatlı modelini de rafa kaldırmış ve sadece Steam Deck OLED versiyonu ile yola devam etme kararı almıştı. Ancak şimdi bu premium modelin de tedarik zinciri sorunlarına takılması oyuncuları hayal kırıklığına uğratabilir.

Steam Machine ve Yeni Ürünler de Gecikebilir

Dünya genelinde yaşanan bellek krizi umut edilenin aksine kısa süreli bir sorun değil. Mevcut kıtlığın 2027 ve hatta 2028 yılının başlarına kadar üreticileri zor durumda bırakacağı öne sürülüyor. Bu nedenle Valve de 2026'nın başlarında tanıtmayı planladığı yeni donanım ürünlerini de ertelemek zorunda kalabilir.

Söz konusu ürünler arasında arasında yeni oyun konsolu Steam Machine, kablosuz sanal gerçeklik başlığı Steam Frame ve Steam Controller cihazları yer alıyor. Ancak devam eden bileşen sıkıntısı nedeniyle bu cihazların fiyatlandırması ve çıkış tarihleri şimdilik belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.