Öğrencilerin Ücretsiz Kullanabildiği Veo 3.1 Tanıtıldı! Hemen Deneyin

Google, gelişmiş yapay zeka destekli video oluşturma modeli Veo'nun yeni sürümünü tanıttı. Çok fazla stili destekleyerek hayallerinizdeki hemen hemen her şeyin görüntüsünü oluşturmanıza imkân tanıyan bu model şu an itibarıyla Gemini üzerinden kullanılabiliyor. Öğrenciyseniz ücretsiz bir şekilde de deneyebilirsiniz.

Google, Veo 3.1'i Tanıttı

Google hem hızlı hem yüksek kaliteli videolar üreten gelişmiş yapay zeka modeli Veo 3.1 Fast'i Google AI Pro abonelerinin kullanımına sundu. Veo 3.1 modeli ise Google AI Ultra aboneliğine sahip olan kişilerin erişimine açıldı. Her iki modeli de Gemini üzerinden kullanmak mümkün hâle geldi.

Yeni yapay zeka modeli, tanıtıldığı gün yapay zeka video oluşturucuları arasında öne çıkan Veo 3'e göre çok daha iyi kalitede videolar oluşturmanıza imkân tanıyor. Video uzunluğu ise Veo 3 ile aynı kalıyor. Bu yapay zeka modelini kullanarak 8 saniye uzunluğunda videolar oluşturabiliyorsunuz. Model ayrıca Veo 3 gibi doğal ses oluşturma imkânı da sunuyor. Bu özellik sayesinde videolarınızda yer alan karakterlere istediğiniz sözleri söyletebiliyorsunuz.

Bu yapay zeka modeli, Google'ın geçtiğimiz günlerde öğrencilere özel olarak sunduğu Google AI Pro aboneliği sayesinde tamamen ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Normalde 8640 TL değerinde olan yıllık Google AI Pro aboneliğini eğer hâlihazırda bir üniversitede öğretim görüyorsanız ücretsiz edinebilirsiniz.

Öğrenciler için ücretsiz olan Google AI Pro aboneliği, size Veo 3.1'i ücretsiz olarak kullanmanın yanı sıra 2 TB depolama alanı, Gemini 2.5 Pro, Deep Research özelliğine daha fazla erişim, Whisk'te daha fazla görselden video oluşturma, Flow ve Whisk'te kullanılabilecek aylık 1000 kredi kazandırıyor. Kullanmaya başlamak için tek yapmanız gerekenler ise abonelik sayfasına gidip tekliften yararlanmayı seçmek ve okulunuzu doğrulamaktan ibaret.

Google Veo 3.1 Nasıl Kullanılır?

Google'ın yapay zeka uygulaması Gemini'ı açın.

Yeni bir sohbet başlatın.

"Gemini'a sorun" kısmına nasıl bir video üretmek istediğinizi yazın.

"Araçlar" seçeneğine tıklayın.

"Veo ile video üret" seçeneğine basın.

Bir fotoğrafı canlandırmak istiyorsanız "Fotoğraf ekle" seçeneğine basıp cihazınızdan bir görsel seçin.

Metin isteminizi tamamladıktan sonra isteminizi gönderin.

Yoğunluğa bağlı olarak bir iki dakika içinde video izlenmeye hazır hâle gelecektir.

Videonuzu indirmek için görüntünün sağ üst köşesinde yer alan indirme simgesine basın.

Veo 3.1 ile ürettiğiniz videoların sağ alt köşesine "Veo" filigranı eklenir. Bu, videonun yapay zeka ile oluşturulduğunu gösteriyor. Ayrıca Google, bu videolara SynthID adını verdiği görünmez filigranlar da ekliyor. Bunların insan gözü tarafından fark edilmesi mümkün olmasa da şirket videonun yapay zeka üretimi olup olmadığını kendi geliştirdiği sistem sayesinde öğrenebiliyor.

Teknoloji devi, geçtiğimiz aylarda SynthID'nin herkesin kullanımına açılacağını ifade etti. Henüz resmî bir tarih bulunmasa da ilerleyen zamanlarda Veo modelleri ile üretilen videoları anında tespit etmek mümkün hâle gelecek. Sosyal medyada ya da başka bir yerde gördüğünüz videolar hakkında şüpheniz olduğunda bunun Google'ın yapay zekası ile oluşturulup oluşturulmadığını SynthID üzerinden görebileceksiniz.