27 İnç Oyun Monitörü Tanıtıldı! 144Hz Ekran ve Dahası

ViewSonic, yeni bir oyun monitörü tanıttı. Markanın VA27G11-2 modeli, ekran yırtılması gibi sorunlara karşı etkili çözümlerle birlikte geliyor. Bu monitör, oyunculara birinci şahıs nişancı türüne sahip oyunlarda daha iyi hedef almanızı sağlayan özellik de dahil olmak üzere geniş bir yelpaze sunuyor.

ViewSonic VA27G11-2'nin Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 27 inç

27 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

1080 x 1920 piksel Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Parlaklık Seviyesi: 350 nit

350 nit Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Diğer Özellikler: AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync desteği, crosshair modu, HDR10

AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync desteği, crosshair modu, HDR10 Bağlantı: İki adet HDMI 2.0, bir adet DisplayPort 1.4 ve ses çıkışı için bağlantı noktası

Yeni VA27G11-2 modeli, 27 inç ekran büyüklüğüne sahip. IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 350 nit parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca yüksek tempolu oyunlar için hız aşırtma yapılarak yenileme hızı 175Hz'e kadar çıkarılabiliyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde özellikle Valorant ve Counter-Strike 2 gibi hızlı hareket etmeniz gereken oyunlarda önemli bir avantaj elde edebiliyorsunuz.

Monitör, 1 ms MPRT ve 5 ms gri-gri tepki süresi sunuyor. IPS panel kullanıldığı göz önünde bulundurulduğu 5 ms'lik tepki süresinin ideal seviyede olduğunu söylemek mümkün. Daha yüksek olması hâlinde ekranda hareket eden nesnelerin arkasında sürekli iz kalabilirdi. Öte yandan 1 ms MPRT de oyunlarda görüntü netliği elde etmenize olanak sağlıyor.

Monitörün 350 nit parlaklık sunması sayesinde özellikle gün içinde odanız ışık alıyorsa ekranı rahatlıkla görebiliyorsunuz. AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync teknolojilerini destekleyen VA27G11-2, oyuncuların en son karşılaşmak isteyeceği sorunlardan biri olan ekran yırtılmasına da çözüm sunuyor. Ayrıca özel crosshair modu sayesinde FPS oyunlarında nişan almayı kolaylaştırırken siyah dengelleme özelliği ile haritanın karanlık kısımlarında bozulmaların önüne geçiyor.

ViewSonic VA27G11-2, Türkiye'de Satılacak mı?

ViewSonic'in son çıkan pek çok modeli de dahil olmak üzere şu anda pek çok monitörü Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulundurarak yeni monitörün de Türkiye'de satışa sunulabileceğini söylemek mümkün. Bununla birlikte konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, planların değişiklik gösterme ihtimali olduğunu belirtmek gerekiyor.

ViewSonic VA27G11-2'nin Fiyatı Ne Kadar?

VA27G11-2 için 84 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 3 bin 702 TL'ye denk geliyor. Elbette ki bu vergisiz fiyat. O yüzden monitörün Türkiye'ye gelmesi hâlinde fiyatının bununla sınırlı kalmayacağını belirtmekte fayda var. Hem vergisiz fiyat hem özellikleri göz önünde bulundurulduğunda başlangıç fiyatının 5.500 TL'yi bulması muhtemel.

Editörün Yorumu

ViewSonic VA27G11-2 yurt dışında her ne kadar bütçe dostu bir fiyata sahip olsa da Türkiye'deki başlangıç fiyatının bu avantajı ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Bunu bir kenara bırakacak olursak, gösterişli olmayan, çok ileri düzey özellikler sunmayan bir monitör arayanlar için ideal özellikler taşıyor. İdeal bir yenileme hızı ve renkleri düzgün veren bir ekrana ihtiyacı olanlar gözden geçirebilir.