64 GB RAM'li Mini Bilgisayar Tanıtıldı! İşlemcisi Çok Güçlü

Mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. GMKtec, EVO‑T2 isimli mini PC tanıtı. Bununla birlitke bilgisayarın tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Boyutu nedeniyle gün içinde rahatça taşınabilen bilgisayarda Intel'in iki farklı güçlü işlemcisi seçeneği bulunuyor. Kullanıcılar ihtiyacına göre istediği işlemcili sürümü seçebiliyor.

GMKtec EVO‑T2'nin Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core Ultra X9 388H / Intel Core Ultra X7 358H

Intel Core Ultra X9 388H / Intel Core Ultra X7 358H Ekran Kartı: Intel Arc B390

Intel Arc B390 RAM: 64 GB

64 GB Depolama: 16 TB'a kadar

16 TB'a kadar Kablosuz Bağlantı: Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4

Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4 Portlar: 2 x USB4, 5 x USB‑A, 1 x HDMI, 1 x OcuLink, 2 x ethernet portu (10 GbE + 2.5 GbE)

GMKtec EVO‑T2'nin İşlemcisi Nasıl?

Mini bilgisayar, Intel Core Ultra X9 388H ve Intel Core Ultra X7 358H olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği sunuyor. Intel Core Ultra X9 388H işlemcisinde 5.1 GHz hıza ulaşabilen dört çekirdek, 4.0 GHz hıza ulaşabilen sekiz çekirdek ve 3.7 GHz hıza ulaşabilen dört çekirdek olmak üzere toplamda 16 çekirdek bulunuyor.

Intel Core Ultra X7 358H işlemcisinde 4.8 GHz hıza ulaşabilen dört çekirdek, 3.7 GHz hıza ulaşabilen sekiz çekirdek ve 3.3 GHz hıza ulaşabilen dört çekirdek olmak üzere toplam 16 çekirdek mevcut. İki işlemci de hem oyunlar hem günlük kullanım hem de video render alma, 3D modelleme ve büyük dil modelleri çalıştırma gibi yoğun kaynak gerektiren işler için yeterli bir performans sunuyor.

GMKtec EVO‑T2'nin Ekran Kartı Nasıl?

EVO‑T2'de Intel Arc B390 entegre ekran kartı bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu ekran kartı, 2.5 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. Bu ekran kartı, günlük işlerin yanı sıra Counter Strike 2, League of Legends, PUBG ve Fortnite dahil olmak üzere pek çok oyun için de yeterli bir performans sunuyor.

GMKtec EVO‑T2'nin Portları Neler?

GMKtec'in yeni mini bilgisayarı, işlemci ve ekran kartı gibi donanım parçalarının yanı sıra portlarıyla da dikkat çekiyor. Mini PC'nin portları arasında iki adet USB4, beş adet USB‑A, bir adet HDMI, bir adet OcuLink, iki adet ethernet portu (10 GbE + 2.5 GbE) bulunuyor. OcuLink portu sayesinde bilgisayara harici ekran kartı da bağlanabiliyor.

AAA olarak nitelendirilen büyük bütçeli oyunları oynamak için entegre ekran kartı yetersiz gelmeye başlarsa OcuLink portu üzerinden güçlü bir ekran kartını bilgisayara bağlayabilir ve cihazı bir performans canavarına dönüştürebilirsiniz. Dolayısyıla OcuLink desteğinin büyük bir avantaj olduğunu belirtmek gerekiyor.

GMKtec EVO‑T2 Türkyie'de Satılacak mı?

GMKtec EVO‑T2'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Gmktec'in bazı mini PC modelleri Türkiye'de internet üzerinden satılıyor. Dolayısıyla GMKtec EVO‑T2'nin de Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

GMKtec EVO‑T2'nin Fiyatı Ne Kadar?

GMKtec EVO‑T2 için 9 bin 999 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile 64 bin 366 TL'ye denk geliyor. Mini bilgisayarın tahmini vergili fiyatı ise 80 bin TL civarı olabilir. Bilgisayarın Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

GMKtec EVO‑T2'nin mini bilgisayarlar arasında oldukça iddialı olduğunu düşünüyorum. Intel'in yeni Core Ultra işlemcilerine ve güçlü entegre ekran kartı Arc B390'a sahip olan bilgisayar, yüksek performans sunarak hem günlük kullanımda hem de oyunlarda yeterli bir performans sunuyor. OcuLink portu sayesinde harici ekran kartı desteğinin de önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim.