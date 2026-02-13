5.720 TL'lik 4 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Xbox mağazasında stratejiden aksiyon RPG'ye kadar çeşitli türlerde dört oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bunlar arasında çok popüler yapımlar da bulunuyor. Kampanya sayesinde uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz. Kampanya bittikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

NHL 26

Lynked: Banner of the Spark

Sword Art Online Fractured Daydream

Age of Wonders 4

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası, NHL 26, Lynked: Banner of the Spark, Sword Art Online Fractured Daydream ve Age of Wonders 4 için 15 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. NHL 26 ve Sword Art Online Fractured Daydream'i tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Listede yer alan Lynked: Banner of the Spark ve Age of Wonders 4'e erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor.

Age of Wonders 4 Nasıl Bir Oyun?

Age of Wonders 4, sıra tabanlı strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda kendi imparatorluğumuzu kurup yönetmeye çalışıyoruz. Triumph Studios tarafından geliştirilen oyunda tek oyunculu ve çevrim içi modlar bulunuyor. Yayıncılığını Paradox Interactive'in üstlendiği yapım 2023 yılında satışa sunuldu.

NHL 26 Nasıl Bir Oyun?

En iyi hokey oyunları arasında yer alan NHL 26, EA Vancouver tarafından geliştirildi. Buz hokeyinin atmosferini oldukça başarılı bir şekilde yansıtan yapımda ICE-Q 2.0 isimli yeni fizik ve animasyon sistemi bulunuyor. Bu sistem sayesinde oyucnu hareketleri daha doğal görünüyor. Oyunda Ultimate Team dahil olmak üzere çeşitli modlar yer alıyor.

Lynked: Banner of the Spark Nasıl Bir Oyun?

Lynked: Banner of the Spark, aksiyon RPG, hack and slash ve yaşam simülasyon ögelerini bir araya getiriyor. Robot düşmanlara karşı mücadele ederken aynı zamanda kasaba kurup geliştirmeye çalışıyoruz. Savaşlardan elde ettiğimiz malzemeler ile kasabayı büyütüp geliştirebiliyoruz. FuzzyBot tarafından geliştirilen oyunda tek oyunculu ve çevrim içi eşli modlar bulunuyor.

Sword Art Online Fractured Daydream Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon RPG türünde olan Sword Art Online Fractured Daydream, anime tarzı grafikleriyle öne çıkıyor. Popüler yapımda Sword Art Online evreninden tanıtıdığımız pek çok karakter yer alıyor. Her karakterin kendine özgü farklı savaş tarzı bulunuyor. Bu çeşitlilik sayesinde kendi oyun tarımıza en uygun karakteri seçebiliyoruz.