iPhone Tarzı Arayüz Android’e Geliyor! Güncelleme Yolda

Apple, kısa süre önce kullanıma sunduğu iOS 26 ile iPhone’larda adeta yeni bir dönemin kapılarını araladı. Birçok yeniliği beraberinde getiren bu sürüm, özellikle şeffaf ve modern arayüz tasarımıyla öne çıkmayı başardı. Yeni tasarım dili genel olarak kullanıcılar tarafından beğenilse de olumsuz yorumlar yapanlar da olmadı değil. Şimdi ise gelen bilgilere göre bir Android üreticisi de benzer bir tasarım diline geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

vivo, iOS 26'nın Liquid Glass Tasarım Dizaynını Kopyalıyor

Apple’ın yaptığı yeniliklerin zamanla birçok Android markasına ilham verdiğini defalarca gördük. Şimdi ise vivo, iOS 26 ile gelen “Liquid Glass” adındaki şeffaf, cam benzeri arayüz tasarımını kendi modellerine taşımaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre marka, bu yeni tasarım anlayışını OriginOS 6 ile birlikte kullanıcılara sunacak.

Android 16 tabanlı OriginOS 6, yalnızca yenilenen tasarımıyla değil aynı zamanda yapay zeka destekli özellikleri ve iPhone’lardaki Dinamik Ada benzeri özelliğiyle de öne çıkacak. Ancak asıl dikkat çekici detay Liquid Glass tarzındaki yarı saydam kullanıcı arayüzü olacak gibi görünüyor.

Aslında bu gelişme pek de şaşırtıcı sayılmaz. Apple, iOS 26 ile akıllı telefon dünyasında adeta yeni bir trend başlattı ve kullanıcıların ilgisini yeniden üzerine çekmeyi başardı. vivo ise bu ilgiyi fırsata çevirmek istiyor gibi görünüyor. Marka, benzer bir estetik dili Android ekosistemine taşıyarak iPhone’ları pahalı bulan ancak benzer bir arayüz deneyimi yaşamak isteyen kullanıcıları kendi tarafına çekmeyi hedefliyor olabilir.

Android 16 Tabanlı OriginOS 6 Ne Zaman Yayınlanacak?

vivo, Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesini 15 Ekim’de küresel olarak yayınlamaya hazırlanıyor. Güncelleme yalnızca vivo cihazlarına değil, aynı zamanda markanın alt markası olan iQOO modellerine de sunulacak.

