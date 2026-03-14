vivo'dan Ekranı Uzatılabilen Akıllı Telefon Gelebilir

Son yıllarda katlanabilir telefonlar oldukça yaygınlaştı. Akıllı telefon üreticileri, tablete yakın bir deneyim sunan bu cihazlara her zamankinden daha çok ağırlık vermeye başladı. Daha önce bu telefonlardan vivo da geliştirdi ancak bu sefer daha farklı bir tasarımın peşinde gibi görünüyor. Yana doğru açılan cihazlar yerine ekranı dikey şekilde uzatılan bir telefon düşünüyor.

vivo, Ekranı Uzatılabilen Telefon mu Geliştirecek?

vivo, yana doğru açılan katlanabilir telefonlardan farklı olarak yukarı doğru uzatılabilen bir telefon için patent aldı. Henüz bu telefonu tasarlamak için harekete geçtiğine dair herhangi bir söylenti, ipucu ya da sızıntı bulunmuyor ancak patentin alınması, markanın bu tür birazı gerçeğe dönüştürmeyi deneyebileceğine işaret ediyor.

vivo, Kızaklı Telefon mu Yapacak?

Şirketin patentini aldığı tasarım temelde kızaklı telefonların çalışma biçimine benziyor. Samsung E250 gibi eski kızaklı telefonlarda klavye ve ekranın üst üste olduğu bir tasarım tercih edilmişti. Ekranın üzerine bastırıp yukarı doğru kaydırarak klavyeyi açabiliyor ve yazmaya başlayabiliyordunuz. O fiziksel klavyeyi vivo'nun yeni telefonunda görmeyeceğiz çünkü bu tamamen kızaklı bir telefon olmayacak.

Burada ortaya çıkan şey klavye olmayacak, doğrudan ekran uzayacak. Şu anda projenin çok başlarında olduğunu söylemek mümkün. Hatta markanın tasarım tarafında henüz hiç kayda değer bir adım atmamış olması bile muhtemel. Öte yandan hatırlatmakta fayda var: Her patenti alınan tasarım mutlaka gerçeğe dönüştürülmüyor.

Bazı projeler kulağa harika bir fikir gibi gelse de onları gerçeğe dönüştürmek için hiçbir zaman hiçbir zaman zaman ve kaynak ayrılmayabiliyor. vivo'nun şu an kesinleşmeyen bu yeni telefon için tasarım aşamasına geçip geçmeyeceği ise şimdilik bir soru işareti olarak kalıyor.

Ekranı Uzatılan Bir Telefon Ne Tür Avantajlar Sunar?

Ekranı uzatılan bir telefon, katlanabilir telefonlarla hemen hemen aynı avantajları sağlar. Üstte video izlerken altta bir arkadaşınızla konuşabilirsiniz veya üstte not alırken altta Instagram ve TikTok gibi sosyal medyada gezinebilirsiniz. Yani size aynı anda birden fazla işi yapma imkânı sağlar. Böylelikle ciddi bir verimlilik artışı elde edebilirsiniz.

Diğer yandan eğer tam ekran kullanmayı tercih ederseniz de size harika bir okuma deneyimi sunabilir. Özellikle uzun bir belge incelemeniz gerekiyorsa sık sık kaydırma ihtiyacı duymayabilirsiniz. Öte yandan telefonu yan çevirmeniz hâlinde film ve dizi izlemeyi de keyifli hâle getirebilir.

Editörün Yorumu

Akıllı telefonlarda uzun zamandır tasarım konusunda çok büyük yenilikler göremiyordum. vivo'nun bu yeni tasarım fikri eğer başarılı bir şekilde hayata geçirilirse önemli bir değişiklik yaşanabilir. Hatta yeni bir trendin bile başlamasını sağlayabilir. Bu tür projelerin sayısı artarak akıllı telefon kullanıcılarının daha çok çeşitlilik görmesini sağlayabilir.