Vivo X300 Ultra Yakında Geliyor: Yanında Bir Sürpriz Ürün Daha Var!

Akıllı telefon pazarında kamera yetenekleriyle adından sıkça söz ettiren Vivo, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak yepyeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Bu yıl Vivo X300 ve X300 Pro modelleriyle küresel pazarda ses getiren şirket, yakında serinin en güçlü üyesi X300 Ultra ile yeniden sahneye çıkacak.

Gelen son bilgilere göre Çinli teknoloji devi yaklaşan lansman etkinliğinde sadece yeni bir amiral gemisi telefonla yetinmeyip ürün yelpazesine ilk kez bir aksiyon kamerası eklemeyi hedefliyor. İşte detaylar!

Vivo İlk Aksiyon Kamerasını X300 Ultra ile Birlikte Tanıtacak

Güvenilir kaynakların iddialarına göre Vivo kendi markasını taşıyan bağımsız bir aksiyon kamerası üzerinde çalışıyor. Henüz teknik özellikleri sır gibi saklanan bu cihazın 2026'nın ilk yarısında düzenlenecek lansman etkinliğinde yeni X300 Ultra modeliyle birlikte tanıtılması bekleniyor.

Aslında Vivo'nun bu hamlesi çok da şaşırtıcı değil. Hatırlarsanız şirket Vivo X50 Pro modelinde kullandığı mikro-gimbal sistemiyle donanım tabanlı sabitleme teknolojisinin öncülerinden biri olmuştu. X80 serisine kadar kullanılan bu teknoloji sensörlerin büyümesiyle rafa kalkmış olsa da Vivo'nun elinde ciddi bir görüntü sabitleme tecrübesi bulunuyor.

Hem donanım hem de yazılım tarafındaki bu birikim bir aksiyon kamerasının olmazsa olmazı olan sarsıntısız görüntü kaydı için büyük avantaj sağlayabilir. Vivo'nun bu tecrübeyi yeni bir ürüne dönüştürmesi oldukça mantıklı bir adım olarak değerlendiriliyor.

X300 Ultra Kamera Özellikleriyle Büyüleyecek

Vivo'nun 2026 planları arasında ilk sırada yeni amiral gemisi serisinin en güçlü üyesi olması beklenen Vivo X300 Ultra yer alıyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacağı söylenen yeni telefonun özellikle kamera alanında rakiplerinden sıyrılacağı belirtiliyor.

Söylentilere göre yeni cihaz biri geniş açı diğeri ise telefoto işlevini üstlenen iki adet 200 MP çözünürlüğünde kamera sensörü ile gelecek. Bu ikiliye ise 50 MP'lik bir ultra geniş açı sensörü eşlik edecek. Lansman tarihi yaklaştıkça telefon hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo aksiyon kamerası pazarında GoPro ve DJI gibi devlerle rekabet edebilir mi? Yorumlarda buluşalım.