Bataryanın Telefonu Var: Vivo'nun Ucuz Pil Canavarı Ortaya Çıktı

Vivo, kimliği şimdilik gizemini koruyan "V2507A" modeliyle akıllı telefon dünyasının nabzını yokladı. Çin'de sertifikasını alan Vivo V2507A'nın 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olduğu ortaya çıktı.

Bu cihazın kimliği tam netleşmese de birçok kaynak, modelin henüz tanıtılmamış iQOO Z10 olabileceğini düşünüyor. Seride şu ana kadar Z10x, Z10 Turbo ve Turbo Pro gibi modeller tanıtıldı. Ancak Çin pazarı için standart bir Z10 henüz gelmedi. İşte bu model o olabilir.

Vivo X Fold 5 ile Karıştırıldı

Önceleri bu modelin bir katlanabilir telefon olacağı düşünülüyordu. Gözler Vivo X Fold 5'e dönse de, sertifikada kesinleşen 8.000 mAh'lık batarya kapasitesi, bu telefonun katlanabilir olmadığını kanıtladı. Bu kadar büyük bir batarya daha önce Honor Power gibi modellerde vardı. O sebeple, kimliği belirsiz modelin, iQOO markası altında çıkacak farklı bir model olacağı düşünülüyor.

Gücünü sadece bataryasından değil, işlemcisinden de alan bu modelin kalbinde Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi yer alacak ve cihazı üst segmentin kıyısına çekecek. 8.000 mAh bataryaya 90W hızlı şarj desteği de eklenmiş. Telefonun ekranı ise OLED panel ve 120Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak.

iQOO Z10 Turbo Bataryası 7.620 mAh Kapasiteliydi

iQOO çatısı altında çıkacağı düşünülen modelin selefi iQOO Z10 Turbo'da da büyük bir batarya kullanılmıştı. Yine 90W hızlı şarj desteği bulunan modele 7.620 mAh'lık dev bir batarya eşlik etti. Bu telefonun 144Hz tazeleme hızı, MediaTek Dimensity 8400 işlemcisi ve güçlü kamerasına rağmen oldukça bütçe dostu bir telefon olmasıyla dikkat çekmişti.

Sizce V2507A, iQOO kategorisi altında mı çıkacak, yoksa başka bir kanattan mı devam edecek? Yorumlarda tartışalım.