Android 16 Güncellemesi Alacak Vivo Telefonlar Belli Oldu!

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, kısa bir süre önce düzenlediği yeni bir lansmanla yeni OriginOS 6 arayüzünü resmen tanıttı. Şirket bununla birlikte Android 16 tabanlı arayüzün güncelleme takvimini de yayınladı.

Bu gelişmeler ışığında kullanıcıların yanıtını merakla beklediği soru da cevaplanmış oldu: "Android 16 güncellemesi hangi Vivo telefonlarına gelecek?". İşte detaylar!

OriginOS 6 Güncellemesi Alacak Vivo Modelleri

Vivo, yeni arayüzü için başlattığı beta sürümünün kasım ayında biteceğini ve bu tarihten itibaren OriginOS 6'nın küresel pazardaki kullanıcılara ulaşmaya başlayacağını duyurdu. Yayınlanan güncelleme takvimine göre OriginOS 6 kararlı sürümüne kavuşacak Vivo ve iQOO modelleri şu şekilde:

Kasım 2025'in İlk Yarısı

Kararlı güncellemeye ilk olarak kavuşacak cihazlar markanın en yeni ve premium modelleri olacak.

Vivo X Fold 5

Vivo X200 Pro, Vivo X200, Vivo X200 FE serisi

Vivo V60

iQOO 13

Kasım 2025'in İkinci Yarısı

Kasım ayının ikinci yarısında güncelleme alacak cihazlar arasında bir önceki nesil amiral gemileri yer alıyor.

Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X100 Pro, Vivo X100

iQOO 12

Aralık 2025

Orta segment telefonlar, aralık ayının ortası itibarıyla OriginOS 6'ya geçmeye başlayacak.

Vivo V60e, Vivo V50, Vivo V50e

Vivo T4 Ultra, Vivo T4 Pro

iQOO Neo 10, iQOO Neo 10R, iQOO Neo 9 Pro

2026 Yılının İlk Yarısı

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde listede adı geçmese de Android 16 desteğine sahip olan tüm Vivo modelleri OriginOS 6'ya kavuşacak. Bu cihazlar arasında Vivo X90 serisi, Vivo V serisinin diğer modelleri, Vivo T serisi ve iQOO 11, iQOO Z serisi gibi pek çok popüler modeller bulunuyor.

OriginOS 6 ile Birlikte Gelecek 6 Önemli Özellik

Yayınlanan beta programı ve Vivo'nun açıklamalarına göre, yeni arayüz sahip olduğu önemli tasarımsal yeniliklerin yanı sıra telefonların performansını da iyileştirecek bazı kritik düzenlemelerle birlikte geliyor. Gelin OriginOS 6'nın öne çıkan 6 özelliğine bir göz atalım.

Dijital Dinamik Ada: OriginOS 6, iPhone'ların Dynamic Island özelliğine benzer çalışan ve uygulamaların anlık aktivitelerini görmenizi sağlayan Origin Island özelliği ile birlikte gelecek.

OriginOS 6, iPhone'ların Dynamic Island özelliğine benzer çalışan ve uygulamaların anlık aktivitelerini görmenizi sağlayan Origin Island özelliği ile birlikte gelecek. Özel Alan Yeniliği : Yeni arayüz ile birlikte hassas verileri korumak ve uygulamaların özel kopyalarını depolamak için tasarlanmış yeni bir Özel Alan (Private Space) özelliği kullanıma sunulacak.

: Yeni arayüz ile birlikte hassas verileri korumak ve uygulamaların özel kopyalarını depolamak için tasarlanmış yeni bir Özel Alan (Private Space) özelliği kullanıma sunulacak. Yeni Yapay Zeka Araçları: OriginOS 6; Yapay Zeka Rötuş (AI Retouch), Akıllı Çağrı Asistanı (Smart Call Assistant), DocMaster, Yapay Zeka Oluşturma (AI Creation), Yapay Zeka Arama (AI Search) isimli yeni yapay zeka araçları ile birlikte gelişmiş bir Google Gemini entegrasyonuna ev sahipliği yapacak.

OriginOS 6; Yapay Zeka Rötuş (AI Retouch), Akıllı Çağrı Asistanı (Smart Call Assistant), DocMaster, Yapay Zeka Oluşturma (AI Creation), Yapay Zeka Arama (AI Search) isimli yeni yapay zeka araçları ile birlikte gelişmiş bir Google Gemini entegrasyonuna ev sahipliği yapacak. Performans İyileştirmeleri: Arayüz kapsamında yapılan geliştirmeler sayesinde cihaz performansı gözle görülür şekilde artacak.

Arayüz kapsamında yapılan geliştirmeler sayesinde cihaz performansı gözle görülür şekilde artacak. Origin Smooth Engine: Yeni motor yazılımı, uygulamaların soğuk başlatma hızını %18,5 oranında artırırken, kare hızını %10,5 oranında stabilize edecek.

Yeni motor yazılımı, uygulamaların soğuk başlatma hızını %18,5 oranında artırırken, kare hızını %10,5 oranında stabilize edecek. Memory Fusion Özelliği: Memory Fusion isimli bu bellek birleştirme teknolojisi veri yükleme hızını tam tamına yüzde 106 oranında hızlandıracak.

Memory Fusion isimli bu bellek birleştirme teknolojisi veri yükleme hızını tam tamına yüzde 106 oranında hızlandıracak. Animasyon Akıcılığı: Arayüzde yapılan kapsamlı alt yapı değişiklikleri sayesinde animasyon performansı yüzde 35 oranında artarken, dokunma tepki süresi ise yüzde 41 oranında daha hızlı hale gelecek.

Peki siz yeni OriginOS 6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.