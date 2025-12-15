144Hz Ekranlı Bütçe Dostu Tablet Tanıtıldı! 12050 mAh Bataryası Var

vivo, geçtiğimiz aylarda Pad 5 Pro'yu tanıtılmıştı. Şirket kısa süre önce Pad 5 Pro'nun Soft Light isimli sürümünü duyurdu. Bununla birlikte özel sürümün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Tablet yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

vivo Pad 5 Pro Soft Light Edition Özellikleri

Ekran Boyutu: 13 inç

13 inç Ekran Çözünürlüğü: 2064 x 3096 piksel

2064 x 3096 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 1.200 nit

1.200 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 9400

MediaTek Dimensity 9400 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya Kapasitesi: 12.050 mAh

12.050 mAh Hızlı Şarj: 66W

13 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo Pad 5 Pro Soft Light Edition, 2064 x 3096 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1.200 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yalnızca 5,96 mm kalınlığında ve 578 gram ağırlığında olan cihazda gelişmiş soğutma sistemi bulunuyor. Böylece oyun oynarken bile tabletin serin kalması sağlanıyor.

Tablet gücünü Dimensity 9400 işlemcisinde nalıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo Pad 3 Pro'da sekiz çekirdekli Dimensity 9300 işlemcisi tercih edilmişti.

vivo'nun amiral gemisi Android tableti 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. Tablette 12.050 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bu dev batarya, tabletin uzun pil ömrğü sunmasını sağlıyor. Cihaz ayrıca 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan tablette kalem ve klavye desteği de mevcut. vivo tarafından üretilen güçlü Android tablet ayrıca 8 hoparlörlü panoramik ses sistemi sunuyor.

vivo Pad 5 Pro Soft Light Edition Fiyatı