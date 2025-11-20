vivo'nun Çok Güçlü Telefonu AnTuTu Testine Girdi! Sonuç Şaşırttı

vivo'nun tanıtmaya hazırlandığı S50 Pro Mini ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Qualcomm'un güçlü işlemcisiyle birlikte gelecek akıllı telefonun AnTuTu puanı paylaşıldı. vivo'nun yeni amiral gemisi AnTuTu testinde yüksek performans sergileyerek önemli bir başarının altına imza attı.

vivo S50 Pro Mini AnTuTu Testinde Kaç Puan aldı?

Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan görsel ile birlikte vivo S50 Pro Mini'nin AnTuTu puanı belli oldu. Paylaşılan gösrsele göre yeni amiral gemisi, AnTuTu v10 testinde 3 milyonu aşkın puan almayı başardı. Gücüün Snapdraogn 8 Elite işlemcisinden alan vivo X200 Ultra, 2025 yılının nisan ayında AnTutu'da 2.9 milyon puan almıştı.

vivo S50 Pro Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Büyüklüğü: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz yenileme hızı

120Hz yenileme hızı RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera

vivo S50 Pro Mini'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunacak. vivo S30 Pro Mini'nin ise bir adet 3.4 GHz Cortex-X4, üç adet 2.85 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9300+ işlemcisine sahip olduğunu belirtelim.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon LPDDR5x RAM ve UFS 4.1 depolama teknolojilerini destekleyecek. S30 Pro Mini'de 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri tercih edilmişti. S50 Pro Mini'de de aynı seçenekleri görebiliriz. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alabilir.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kameranın yer alacağı iddia edildi. Üçüncü bir kameranın olup olmayacağı henüz bilinmiyor. S30 Pro Mini'de üçlü kamera sistemi tercih edilmişti. vivo'nnun yeni telefonu S50 Pro Mini ne zaman çıkacak?

vivo S50 Pro Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo S50 Pro Mini'nin aralık ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Telefonun global pazara gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Güçlü donanıma sahip olan vivo S30 Pro Milni, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.