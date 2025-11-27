vivo'dan 120Hz OLED Ekranlı Telefon Geliyor! Görüntüleri Ortaya Çıktı

vivo'nun yeni amiral gemisi S50 Pro Mini'nin görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı belli oldu. Görsellere göre S50 Pro Mini, serinin önceki modeli S30 Pro Mini'den farklı bir tasarım ile birlikte gelecek. Akıllı telefon ayrıca yüksek yenileme hızına sahip OLED ekran dahil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

vivo S50 Pro Mini'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görüntülere göre vivo S50 Pro Mini'nin arka yüzeyinde kare şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. vivo S30 Pro Mini'de hap şeklinde dikey bir kamera modülü tercih edilmişti. Bu modül üzerinde iki kamera yer almıştı. Üçüncü kamera ise modülün sağ tarafında konumlanmıştı.

Görsellerde telefonun beyaz renk seçeneğine sahip sürümü mevcut. Diğer renk seçeneklerinin neler olacağı ise henüz belli değil. Güçlü donanımı sayesinde yüksek performans sunacak akıllı telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları yer alacak. Ön yüzeyde çok ince çerçeveler ve bir adet kamera bulunacak.

vivo S50 Pro Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz yenileme hızı

120Hz yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP periskop kamera + ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 50 MP periskop kamera + ultra geniş açılı kamera Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69

IP68/69 Parmak İzi Sensörü: 2. nesil 3D ekran altı parmak izi sensörü

2. nesil 3D ekran altı parmak izi sensörü Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 65W

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo S30 Pro Mini'de ise sekiz çekirdekli Dimensity 9300+ işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

S50 Pro Mini'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX921 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 3x periskop kamera ve ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön kameranın özellikleri ise henüz belli değil. 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon 65W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

vivo S50 Pro Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo S50 Pro Mini'nin aralık ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Telefonun global pazara gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Güçlü donanıma sahip olan vivo S30 Pro Milni, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.