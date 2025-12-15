vivo'dan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

vivo S50 Pro Mini ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde görüntüleri ortaya çıkan vivo S50 Pro Mini'nin bu kez işlemcisi belli oldu. Yeni Android telefonda Qualcomm'un yeni işlemcisini kullanacak. Telefon bu işlemci sayesinde yüksek performans sergileyerek üst düzey bir deneyim sunacak.

vivo S50 Pro Mini'nin İşlemcisi Belli Oldu

S50 Pro Mini'de geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo S30 Pro Mini'de ise sekiz çekirdekli Dimensity 9300+ işlemcisi yer alıyor.

vivo S50 Pro Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel

1216 x 2640 piksel Ön Kamera: 50 MP

50 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP ikinci kamera ve 8 MP üçüncü kamera

50 MP ana kamera, 50 MP ikinci kamera ve 8 MP üçüncü kamera Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 90W

90W Kablosuz Hızlı Şarj: 40W

40W İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama: 256 GB ve 512 GB

Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde üçüncü kamera yer alacak. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefon IP68/69 sertifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak.

S50 Pro Mini, 6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Android telefon, OLED ekran üzerinde 1216 x 2640 piksel çözünürlük sunacak. Akıllı telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5x RAM seçeneği sunacak. 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon 90W kablolu hızlı şarj teknolojisi ve 40W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

vivo S50 Pro Mini Tanıtım Tarihi

vivo S50 Pro Mini, 15 Aralık'ta tanıtılacak. Tanıtımla beraber S50 Pro Mini'nin tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Akıllı telefonun global pazara gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplayan vivo S30 Pro Milni, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.