vivo'dan Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

2025 yılının mayıs ayında S30 Pro Mini modelini duyuran vivo, serinin yeni telefonu üzerinde çalışıyor. S50 Pro Mini isimli yeni telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefonda çok güçlü bir işlemci yer alacak.

vivo S50 Pro Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonda Dimensity 9400 veya Dimensity 9400+ işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9400+, bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9400'te bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. vivo S30 Pro Mini'de Dimensity 9300+, vivo X200 Pro Mini'de ise Dimensity 9400 tercih edilmişti.

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak. S30 Pro Mini'de de ekran altı parmak izi sensörünün yer aldığını belirtelim.

Telefonun arka tarafında üçlü kamera sistemi bulunacak. Bu kameralar arasında periskop telefoto kamera da yer alacak. Kameraların çözünürlüğü henüz belli değil ancak S30 Pro Mini'deki gibi 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera görebiliriz.

vivo S50 Pro Mini 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alabilir. Telefonun batarya kapasitesine dair bilgi paylaşılmadı fakat S30 Pro Mini'de 6.500 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

vivo S50 Pro Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

Merakla beklenen vivo S50 Pro Mini'nin 2025 yılının kasım ayında Çin'de tantıılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. vivo S30 Pro Mini, 29 Mayıs 2025 tarihinde tanıtılmıştı.