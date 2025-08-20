vivo'dan 120Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Tarih Verildi

Geçtiğimiz aylarda T4 modelini satışa sunan vivo, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. T4 Pro olarak isimlendirilen telefonun çıkış tariihi belli oldu. vivo'nun bütçe dostu yeni telefonu yüksek yenileme hızı sunacak. Telefon ayrıca dev batarya ile gelecek.

vivo T4 Pro Çıkış Tarihi

Uzun süredir merakla beklenen vivo T4 Pro, 26 Ağustos 2025 tarihinde Hindistan'da tanıtılacak. Tanıtımla birlikte bütçe dostu Android telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. vivo T3 Pro, 27 Ağustos 2024 tarihinde duyurulmuştu.

Tanıtım tarihi duyurusuyla birlikte telefonun arka tasarımı da paylaşıldı. Görsele baktığımızda telefonun arka yüzeyinin vivo V60 ve vivo X200 FE'ye benzediğini görüyoruz. Telefon genel olarak çok şık bir görünüme sahip.

vivo T4 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo T4 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 7,53 mm kalınlığındaki telefon mavi ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak.

Telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonda 6500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi yer alabilir. T4 Pro 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini görebiliriz.

T4 Pro'nun arka tarafında üç adet kameranın yer alması bekleniyor. Bunlar arasında 3x yakınlaştırma özellikli periskop telefoto kamera da bulunacak. Kameraların kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı ise henüz belli değil.

vivo T4 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T4 Pro'nun 30.000 rupiden (14.099 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle Hindistan'da satışa sunulacağı iddia edildi. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Fiyata dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.