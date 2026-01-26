Xiaomi 17 Ultra Global Pazara Geliyor! 16 GB RAM ve Dahası
Güçlü işlemcisi sayesinde yüksek performans sunan Xiaomi 17 Ultra'nın global sürümü yeni bir sertifika aldı. İşte sertifikaya dair detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi 17 Ultra'nın global sürümü TDRA sertifikası aldı.
- Telefonda sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor.
- Amiral gemisi, 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 200 MP telefoto kamera mevcut.
Xiaomi, geçtiğimiz günlerde 17 Ultra'yı tanıttı. Çin'de satışa sunulan telefonun global sürümü hakkında heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Xiaomi 17 Ultra'nın global sürümü, yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Telefon, 16 GB RAM seçeneği ve 120Hz yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.
Xiaomi 17 Ultra'nın Global Sürümü Sertifika Aldı
Xiaomi 17 Ultra'nın global sürümü, 2512BPNDAG model numarası ile beraber TDRA sertifika platformunda görüntülendi. Bu sertifika, telefonun Birleşik Arap Emirlikleri pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. Xiaomi 17 Ultra'nın Birleşik Arap Emirlikleri dışında hangi ülkelerde satışa sunulacağı ise bilinmiyor.
Xiaomi 17 Ultra Özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 512 GB / 1 TB UFS 4.1
- Ekran Boyutu: 6,9 inç
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 3500 nit
- Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ana Kamera: 50 MP
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP
- Telefoto Kamera: 200 MP
- Ön Kamera: 50 MP
- Batarya: 6800 mAh (Çin), 6000 mAh (global)
- Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz
- Güvenlik: 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları
Xiaomi 17 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 17 serisinin diğer modellerinde de aynı işlemci mevcut.
Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kmaera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Telefonun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefon ayrıca AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor.
Xiaomi 17 Ultra Fiyatı
- 12 GB RAM + 512 GB depolama: 6.999 yuan (43.574 TL)
- 16 GB RAM + 512 GB depolama: 7.499 yuan (46.682 TL)
- 16 GB RAM + 1 TB depolama: 8.499 yuan (52.907 TL)