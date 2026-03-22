100W Hızlı Şarj, Devasa Batarya! vivo T5 Serisi İçin Geri Sayım Başladı

vivo, son dönemlerde yeni amiral gemisi X300 Ultra’ya odaklanmış durumda. Bu model için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Hatta kısa süre önce X300 Ultra fiyatı ortaya çıkmıştı. Öte yandan Çinli üretici, orta-üst segmentte konumlanacak yeni T5 serisi üzerinde de çalışmalarına devam ediyor. Hakkında daha önce birkaç iddia ortaya atılan T5 serisi, şimdi önemli bir eşiği daha geride bıraktı. İşte ayrıntılar...

vivo T5 Serisi İçin Geri Sayım Başladı

vivo T5 ve T5 Pro olmak üzere iki modelden oluşan bu seri, Endonezya’nın SDPPI sertifikasyon platformunda gün yüzüne çıktı. Bu sertifika, akıllı telefonların Endonezya pazarına girebilmesi için gerekli resmi onay sürecine girdiğini gösteriyor. Bildiğiniz üzere bu tür sertifikalar genellikle tanıtıma yakın mobil cihazlar için alınır.

SDPPI platformunda akıllı telefonlarla ilgili olarak yalnızca model numaraları yer alıyor. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla bilgi sızması bekleniyor.

vivo T5 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo T4 serisi, geçen yılın ağustos ayında piyasaya sürülmüştü. Bu doğrultuda vivo T5 ve T5 Pro’nun da Ağustos 2026'da tanıtılması muhtemel görünüyor.

vivo T5 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,77 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı

6,77 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 5

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 5 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 80W FlashCharge

80W FlashCharge Ana Kamera: 50 MP (OIS)

50 MP (OIS) Dayanıklılık: IP68 Sertifikası

İddialara göre vivo T5, 6,77 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelecek. Bu panel 120 Hz yenileme hızıyla desteklenecek ve akıcı bir deneyim sunacak. Cihazın kalbinde Qualcomm Snapdragon 7 Gen 5 işlemci yer alacak. Buna 8 GB / 12 GB RAM; 128 GB / 256 GB depolama alanı eşlik edecek.

Batarya kapasitesi ise 6.500 mAh olacak. Bu batarya sayesinde telefon, uzun süreli kullanım imkanı tanıyacak. Ayrıca 80W hızlı şarjla kısa sürede tamamen şarj edilebilecek. Modelin arka tarafındaysa 50 MP ana kamera bulunacak.

vivo T5 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,78 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı

6,78 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+

MediaTek Dimensity 9300+ RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya: 6.200 mAh

6.200 mAh Hızlı Şarj: 100W FlashCharge

100W FlashCharge Ana Kamera: 50 MP (OIS)

50 MP (OIS) Dayanıklılık: IP69 + MIL-STD-810H Askeri Sınıf Dayanıklılık

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre vivo T5 Ultra, 6,78 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelecek. 4 nm üretim sürecinden geçen MediaTek Dimensity 9300+ işlemciden güç alacak. Ayrıca 12 GB ve 16 GB RAM; 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri sunacak.

6.200 mAh kapasiteli bataryaya sahip olması beklenen model, bu sayede bir günü rahatlıkla çıkarabilecek. Ayrıca 100W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede tam doluma ulaşacak. Kamera tarafında ise özçekim kamerası henüz bilinmese de arka tarafında 50 MP çözünürlüğünde ve OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) destekli bir ana kamera yer alacak. Bilmeyenler için OIS, çekim sırasında oluşabilecek el titremelerini dengeleyerek daha net fotoğraflar çekilmesini sağlar.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo T5 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.