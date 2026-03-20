vivo'nun Çift 200 MP Kameralı Telefonu İçin Tarih Netleşti!

Android akıllı telefon devi vivo'nun yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı amiral gemisi X300 Ultra için yeni bir açıklama yapıldı. Çinli marka, en iyi akıllı telefonlar arasına girecek yeni modelinin tanıtım tarihini nihayet açıkladı. Ayrıca vivo X300s ve Pad 6 Pro için de tarih belli oldu. Üç mobil cihaz için geri sayım resmen başladı.

vivo X300 Ultra, X300s ve Pad 6 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo, kısa süre önce yaptığı resmi açıklamayla X serisinin yeni mobil ürünlerini 30 Mart’ta tanıtacağını duyurdu. Türkiye saatiyle 14.00’te Çin’de düzenlenecek etkinlikte vivo Pad 6 Pro, X300s ve X300 Ultra modelleri tüketicilerin karşısına çıkacak. 3 Nisan'da ise satışa sunulacaklar.

vivo X300 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,82 inç, 2K QHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, LTPO AMOLED panel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Ön Kamera: 50 MP

Arka Kameralar: 200 MP ana + 50 MP ultra geniş açı + 200 MP periskop telefoto + 5 MP çok spektrumlu renk sensörü

RAM: 12 GB / 16 GB (LPDDR5X)

Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1)

Batarya: 6.600 mAh

Şarj Hızı: 100 W Kablolu / 40 W Kablosuz

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, Uydu Haberleşme (Sadece 1 TB sürümünde)

vivo X300 Ultra, 6,82 inç büyüklüğünde LTPO AMOLED ekranla gelecek. 2K QHD+ çözünürlük sayesinde oldukça kaliteli bir görüntü sunacak bu ekran, ayrıca 120 Hz yenileme hızıyla da akıcı bir deneyimi mümkün kılacak. Bununla birlikte telefon, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiden güç alacak.

3 nm fabrikasyon sürecinden geçen Snapdragon 8 Elite Gen 5; Adreno GPU ile birlikte iki adet 4.6 GHz hızında Prime ve altı adet 3.63 GHz hızında performans çekirdeklerinden oluşuyor. Önceki nesle kıyasla daha yüksek performans sunan bu yonga seti, en iyi grafikli mobil oyunları rahat bir şekilde oynatabilecek kadar güçlü. Daha önce yapılan testlere göre PUBG Mobile'de sabit 120 FPS, Genshin Impact oyununda ise en yüksek ayarlarda 60 FPS oynayabilmek mümkün.

Öte yandan vivo X300 Ultra, 50 MP ön kameraya sahip olacak. Arka tarafında 200 MP ana, 200 MP periskop telefoto, 50 MP ultra geniş açı ve 5 MP çok spektrumlu renk sensörü yer alacak. Bu sayede telefon, detay seviyesi inanılmaz yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilecek. Ayrıca periskop telefoto kamera sayesinde uzak çekim performansı da dikkat çekici olacak.

12 GB / 16 GB bellek; 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama alanı seçenekleri olacak modelin batarya kapasitesiyse 7.100 mAh olacak. Bu sayede bir gün boyunca rahatlıkla kullanılabilmesi bekleniyor. 90W kablolu / 40W kablosuz şarj hızıyla da kısa sürede tamamen şarj edilebilecek.

vivo X300 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300 Pro’nun Avrupa’da 1.400 euro, Türkiye’de ise 99 bin 999 TL'ye satıldığını göz önüne alırsak vivo X300 Ultra’nın çok daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağını söylemek mümkün. Mevcut tahminler Ultra modelin Türkiye’de yaklaşık 120 bin ila 140 bin TL arasında bir fiyata satılacağını gösteriyor. En azından beklentiler bu yönde.

vivo X300s Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,78 inç, 1.5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500 (3 nm)

Ön Kamera: 50 MP

Arka Kameralar: 200 MP ana + 50 MP ultra geniş açı + 50 MP periskop telefoto

RAM: 12 GB / 16 GB (LPDDR5X)

Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1)

Batarya: 7.100 mAh

Şarj Hızı: 90 W Kablolu / 40 W Kablosuz

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 1

vivo X300 Ultra'dan daha düşük fiyatla piyasaya sürülecek X300s ise 6,78 inç ekrana sahip olacak. 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı ile günlük kullanımda akıcılık sağlayacak. Bununla birlikte kalbinde, MediaTek Dimensity 9500 işlemci yer alacak. 3 nm fabrikasyon süreci ile üretilen bu yonga seti; bir adet 4.21 GHz C1 Ultra, üç adet 3.5 GHz C1 Premium ve dört adet C1 Pro olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor.

MediaTek imzalı Dimensity 9500, vivo X300 Ultra'daki Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 kadar güçlü olmasa da onu aratmayacak bir performans sunuyor. Bu doğrultuda Call of Duty: Warzone Mobile ve PUBG Mobile gibi popüler oyunları rahatlıkla oynatabilecek.

Öte taraftan vivo X300s, 50 MP özçekim kamerasıyla gelecek. Arka tarafındaysa 200 MP ana, 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP periskop telefoto kameralara yer verecek. Böylece fotoğraf ve videolarda tatmin edici sonuçlar verecek. Buna ek olarak 7.100 mAh batarya ve 90W kablolu hızlı şarj ile de hem uzun süre kullanım sunacak hem de kısa sürede şarj olabilecek.

vivo X300s Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300s, vivo X300 ile vivo X300 Pro arasında konumlanacak. Türkiye’de bu iki model sırasıyla 79 bin 999 TL ve 99 bin 999 TL’ye satılıyor. Buna göre vivo X300s’in de yaklaşık 85 bin ila 95 bin TL aralığında bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

vivo Pad 6 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 13,2 inç, 4K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 1.200 nit parlaklık, HDR10 desteği

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 13 MP

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Batarya: 13.000 mAh

Şarj Hızı: 90 W Kablolu

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, USB 3.2 Gen 1

Etkinlikte tanıtılacak tek tablet olan vivo Pad 6 Pro ise özellikleri sayesinde en güçlü tabletler arasında yer alabilir. Bu listeye girmesini sağlayacak en önemli özelliğiyse Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 olacak. vivo X300 Ultra'ya güç verecek bu işlemci, tablette de yer alacak.

12 GB / 16 GB bellek; 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama alanı seçenekleri olacak vivo Pad 6 Pro, 8 MP ön, 13 MP arka kameraya sahip olacak. 13.000 mAh batarya ile uzun süre kullanılabilecekken, 90W kablolu hızlı şarjla kısa sürede tamamen dolu hale gelebilecek. Son olarak Wi-Fi 6, Bluetooth 6 ve USB 3.2 Gen 1 bağlantı seçenekleri de vivo Pad 6 Pro özellikleri arasında.

vivo Pad 6 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçen yıl piyasaya sürülen vivo Pad 5 Pro, 410 dolar fiyatla satışa sunulmuştu. Yeni model vivo Pad 6 Pro’nun ise 450-500 dolar civarında olması bekleniyor. 500 doları güncel döviz kuru ile çevirdiğimizde bu, yaklaşık 22 bin TL ediyor. Türkiye’de tabletler için uygulanan yaklaşık yüzde 20 vergi ile birlikte bu tutar 26 bin 400 TL’ye çıkıyor. Bu doğrultuda vivo Pad 6 Pro’nun ülkemizdeki beklenen satış fiyatı yaklaşık 26-27 bin TL civarında olabilir. Tabii tabletin Türkiye'de satılıp satılmayacağı bile henüz belirsiz.

Editörün Yorumu

vivo X300 Ultra, X300s ve Pad 6 Pro’nun özellikleri sayesinde en çok satan mobil cihazlar arasında yer almasını bekliyorum. Özellikle X300 Ultra; yüksek çözünürlüklü kameraları, güçlü işlemcisi ve büyük batarya kapasitesi sayesinde öne çıkacak gibi görünüyor. Diğer modeller de uzun süre kullanım sunacak bataryaları ile adından söz ettirecektir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.