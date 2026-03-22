Çift 200 MP Kameralı Telefonun Fiyatı Sızdırıldı! Resmen Cep Yakacak

vivo’nun önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni amiral gemisi X300 Ultra için geri sayım devam ediyor. Lansman yaklaşırken cihazla ilgili sızıntılar da durmak bilmiyor. Son olarak ortaya çıkan yeni bir iddia ise telefonun kaç paraya satılacağını gözler önüne seriyor. Peki vivo X300 Ultra fiyatı ne kadar olacak?

Xiaomi 17 Ultra’ya rakip olarak konum alacak vivo X300 Ultra’nın bu ay markanın ana vatanı Çin’de tanıtılması bekleniyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Experience More’un kısa süre önce paylaştığı bilgilere göre söz konusu cihazın Xiaomi'nin amiral gemisine kıyasla yaklaşık 500 Yuan (70 dolar) daha yüksek bir fiyata sahip olacağı iddia ediliyor.

Hatırlatmak gerekirse Xiaomi 17 Ultra’nın 12 GB RAM ve 512 GB depolama sunan başlangıç modeli 6 bin 999 Yuan (1.020 dolar) fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Bu doğrultuda vivo X300 Ultra’nın başlangıç fiyatının yaklaşık 7 bin 500 Yuan (1.090 dolar) civarında olması bekleniyor.

vivo X300 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,82 inç, 2K QHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, LTPO AMOLED panel

6,82 inç, 2K QHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, LTPO AMOLED panel İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) Ön Kamera: 50 MP

50 MP Arka Kameralar: 200 MP ana + 50 MP ultra geniş açı + 200 MP periskop telefoto + 5 MP çok spektrumlu renk sensörü

200 MP ana + 50 MP ultra geniş açı + 200 MP periskop telefoto + 5 MP çok spektrumlu renk sensörü RAM: 12 GB / 16 GB (LPDDR5X)

12 GB / 16 GB (LPDDR5X) Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1)

256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) Batarya: 6.600 mAh

6.600 mAh Şarj Hızı: 100 W Kablolu / 40 W Kablosuz

Sektör kaynaklarına göre vivo X300 Ultra, 6,82 inç büyüklüğüde 2K QHD+ çözünürlük sunan LTPO AMOLED ekranla gelecek. Bu ekran 144 Hz yenileme hızıyla desteklenecek. Hem çözünürlüğü hem yenileme hızı sayesinde oldukça akıcı bir deneyim sunacak.

12 GB / 16 GB bellek; 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama alanı seçenekleri olacak cihazın kalbindeyse Qualcomm'un 3 nm fabrikasyon sürecinden geçen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alacak. Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra ve POCO F8 Ultra gibi rakip amiral gemilerine de güç veren bu yonga seti iki adet 4.6GHz Prime ve altı adet 3.63GHz performans çekirdeklerinden oluşuyor. Ayrıca yeni nesil Qualcomm Adreno grafik birimine sahip. Böylelikle en iyi grafikli mobil oyunları rahatlıkla oynatabilecek.

Öte yandan akıllı telefonun 50 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerasıyla gelmesi bekleniyor. Arka tarafta ise 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı, 200 MP periskop telefoto ve 5 MP çok spektrumlu renk sensöründen oluşan bir kamera kurulumu yer alacak. Bu güçlü kamera sistemi sayesinde cihazın hem günlük çekimlerde hem de yüksek yakınlaştırmada oldukça etkileyici sonuçlar sunması bekleniyor.

vivo X300 Ultra'nın batarya kapasitesi ise 6.600 mAh olacak. Bu sayede bir günü rahatlıkla çıkarması bekleniyorken, 100 W kablolu hızlı şarj desteği sayesindeyse kısa sürede tamamen şarj olabilecek.

vivo X300 Ultra Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Çinli üretici vivo, Türkiye pazarına önem veren sayılı markalardan biri. vivo X300 ve X300 Pro modellerinin resmi olarak ülkemizde satışa sunulmuş olması X300 Ultra’nın da Türkiye’ye gelme ihtimalini oldukça yüksek tutuyor. Peki fiyatı ne kadar olur?

Ortaya atılan iddialara göre modelin yaklaşık 1.090 dolar fiyatla çıkması bekleniyor. Bu rakamı güncel kur üzerinden hesapladığımızda yaklaşık 48 bin TL’ye denk geliyor. Ancak Türkiye’de akıllı telefonlara uygulanan yaklaşık yüzde 104 oranında vergi eklendiğinde bu fiyat 97 bin TL seviyesine çıkıyor.

Ancak vivo’nun cihazı bu fiyattan sunması pek mümkün görünmüyor çünkü X300 Pro modeli zaten 97 bin 999 TL'ye satılıyor. Bu nedenle X300 Ultra Türkiye fiyatının 100 bin TL'yi aşması muhtemel.

Editörün Yorumu

vivo X300 Ultra’nın sahip olacağı özellikler göz önüne alındığında oldukça iddialı bir amiral gemisi olacağını düşünüyorum. Bu doğrultuda piyasaya sürüldüğünde büyük ilgiyle karşılanacağını ve satış rekoru kıracağını tahmin ediyorum. Üstelik uzun bir süredir merakla bekleniyor olması da ilgiyi yüksek tutacak gibi görünüyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alacak vivo X300 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.