7200 mAh Bataryalı vivo T5x 5G İçin Tarih Verildi! Bütçe Dostu Olacak

vivo, T5x 5G isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. vivo'nun resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile birlikte vivo T5x 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu. Dev batarya ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon çok yakında tanıtılacak.

vivo T5x 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo T5x 5G, 17 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan paylaşıma göre akıllı telefon beyaz ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Serinin bir önceki modeli vivo T4x 5G, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.

The wait is almost over. ⚡

Meet the fastest smartphone in the segment — the all-new vivo T5x 5G.



🚀 Launching on 17th March, 12 PM.#ComingSoon #vivoT5x #GetSetTurbo #TurboLife pic.twitter.com/AbGL6lXGCl — vivo India (@Vivo_India) March 10, 2026

vivo T5x 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 7.200 mAh

7.200 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W İşlemci: Dimensity 7400 Turbo

Dimensity 7400 Turbo İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Ana Kamera: 50 MP Sony IMX852

50 MP Sony IMX852 Video Kaydı: 4K

4K Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları RAM: 8 GB

vivo T5x 5G'nin Bataryası Kaç mAh Oalcak?

İddiaya göre bütçe dostu Android telefon, 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya sayesinde akıllı telefon uzun pil ömrü sunacak. T5x 5G, 44W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. vivo T4x'in 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu belirtelim. Dolayısıyla batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.

vivo T5x 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda sekiz çekirdekli Dimensity 7400 Turbo bulunacak. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends gibi popüler mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor. Önceki modelde 4 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti.

vivo T5x 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

T5x 5G'de 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX852 ana kamera bulunacak. Telefon 4K çözünürlüğünde video kaydı yapabilecek. Ön kameraya dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. T4x 5G'de 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.1 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Yeni telefonda da aynı çözünürlüğe sahip kamera yer alabilir.

vivo T5x 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı Origin OS 6'ya sahip vivo T5x 5G'nni Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir resmî açıklama yapılmadı. vivo'nun çok sayıda akıllı telefonu Türkiye'de satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda T5x 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

vivo T5x 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T5x 5G'nin 20 bin rupiden daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kurla 9 bin 591 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 18 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Benim için telefondaki en önemli unsurlardan biri pil ömrü. Dolayısıyla vivo T5x 5G'nin 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip olması dikkatimi çekti. Uzun pil ömrü sayesinde telefonu sık sık şarj etmemize gerek kalmayacak. Bu arada telefon, orta segment işlemci sayesinde hem günlük kullanım hem de mobil oyunlarda yeterli bir performans sunacak.