vivo'nun Uygun Fiyatlı Telefonuna Android 16 Geldi

vivo, Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesini akıllı telefonlarına getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde vivo V50, V50e, V40, T4 Pro ve T4 Ultra da dahil olmak üzere 15 cihaza gelen güncellemeden sonra şimdi de vivo'nun uygun fiyatlı telefonu için sunuldu.

vivo V40e, Android 16 Güncellemesi Aldı

vivo, OriginOS 6 güncellemesini vivo V40e kullanıcılarına sunmaya başladı. Dağıtıma yeni başlanması dolayısıyla şu anda sadece belirli kullanıcılara sunulan güncelleme ilerleyen günlerde daha fazla kişi tarafından alınabilecek. Yeni güncelleme, mevcut cihazlara pek çok kullanışlı özellik ve önemli iyileştirmeler getirecek.

Yeni güncelleme ile beraber bildirim paneli ve ayarların olduğu üst kısım daha sade bir görünüme kavuşacak. Yeni yazı tipleri ile telefon çok daha modern bir hissiyat uyandıracak. Ayrıca kilit ekranı tarafı için yeni saat stilleri, düzen üzerinde daha kapsamlı kontroller, daha işlevsel widget'lar gelecek. Bu sayede kilit ekranını da tarzınızı daha iyi yansıtacak şekilde özelleştirmek mümkün olacak.

Bu güncelleme, uygulama açılış hızını arttırırken animasyonları da daha akıcı hâle getirecek. Android 16'nın getirdiği iyileştirmeler sayesinde pil ömründe de önemli bir artış meydana gelecek. Ayrıca veri koruma konusunda da önemli gelişmeler söz konusu olacak ve kullanıcı gizliliği daha üst seviyeye çıkacak.

Hatırlatmak gerekirse 6,77 inç AMOLED ekranla birlikte gelen vivo V40e için 28.999 rupi (13 bin 741 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Bu cihazın haricinde Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesini şu ana kadar vivo X Fold 5, X Fold 3 Pro, X200, X200 Pro, X200 FE, X100 Pro, X90 Pro, V60e, V60 Lite 5G, V50, V50e, V40 gibi modeller aldı.