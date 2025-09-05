120Hz AMOLED Ekranlı vivo V60 Lite 5G'nin Özellikleri Sızdırıldı

Uzun süredir merakla beklenen vivo V60 Lite 5G ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Geekbench'te ortaya çıkan telefonun bu kez özellikleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre vivo'nun uygun fiyatlı Android telefonu yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

vivo V60 Lite 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo V60 Lite'ın 4G ve 5G olmak üzere iki farklı sürümü bulunacak. 5G sürümü gücünü MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

4G sürümü ise gücünü Snapdragon 685 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.8 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo V50 Lite 4G'de Snapdragon 685, vivo V50 Lite 5G'de ise Dimensity 6300 tercih edilmişti.

Telefon geçtiğimiz haftalarda Geekbench'te görüntülenmişti. V2530 model numarasına sahip olan vivo V60 Lite 4G tek çekirdek testinde 467 puan, çoklu çekirdek testinde ise 1.536 puana ulaşmıştı. V2529 model numarasına sahip V60 Lite 5G'nin ise tek çekirdek testinde 939 puan, çoklu çekirdek testinde 2.527 puan aldığı ortaya çıkmıştı.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan V60 Lite 5G, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit maksimum parlaklık sunacak. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile birlikte gelecek telefonda IP69 sertifikası buluancak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Ekran altı parmak izi sensörüne sahip telefonda Bluetooth 5.4 ve NFC desteği bulunacak.

vivo V60 Lite 5G'nin Tahmini Türkiye Fiyatı

Türkiye'de vivo V50 Lite 5G'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 26 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. vivo V60 Lite 5G'nin ise 28 bin TL civarında fiyat ile satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla satışa sunulabileceğini belirtelim.

vivo V60 Lite 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo V60 Lite 5G'nin eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Tanıtım tarihinin henüz açıklanmadığının altını çizelim. Serinin önceki modeli V50 Lite, mart ayında tanıtılmıştı.