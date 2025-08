6500 mAh Bataryalı vivo V60'ın Tanıtım Tarihi Açıklandı

Şubat ayında tanıtılan vivo V50'nin ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Yapılan duyuru ile birlikte vivo V60'ın ​tanıtım tarihi belli oldu. vivo'nun yeni telefonu, güçlü donanım ve devasa batarya ile birlikte gelecek.

En iyi vivo telfeonlar arasına katılmaya hazırlanan vivo V60, 12 Ağustos 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. vivo India'nın resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden V60'ın tasarımını gösteren bir video da paylaşıldı.

The finish, the shine, the design, everything reflects the beauty of Auspicious Gold in the all-new vivo V60.



Launching on 12th August.

#vivoV60… pic.twitter.com/0wwp6zoQfh