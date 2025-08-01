6500 mAh Bataryalı vivo V60'ın Tanıtım Tarihi Açıklandı

Şubat ayında tanıtılan vivo V50'nin ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Yapılan duyuru ile birlikte vivo V60'ın ​tanıtım tarihi belli oldu. vivo'nun yeni telefonu, güçlü donanım ve devasa batarya ile birlikte gelecek.

vivo V60 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi vivo telfeonlar arasına katılmaya hazırlanan vivo V60, 12 Ağustos 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. vivo India'nın resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden V60'ın tasarımını gösteren bir video da paylaşıldı.

The finish, the shine, the design, everything reflects the beauty of Auspicious Gold in the all-new vivo V60.



Launching on 12th August.

#vivoV60… pic.twitter.com/0wwp6zoQfh — vivo India (@Vivo_India) August 1, 2025

vivo V60'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre telefonda Snapdragon 7 Gen 4 bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

6500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alacak.

vivo V60, IP68 ve IP69 sertifikaları ile birlikte gelecek. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Telefonda ayrıca ekran altı pramak izi sensörü ve stereo hoparlörler de bulunacak.