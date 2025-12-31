12 GB RAM'li Ucuz Telefon Yolda! 90W Hızlı Şarj ve Dahası

vivo'nun V70 modeli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda fiyatı ortaya çıkan vivo v70 bu kez bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon, 5G ve NFC desteği, yüksek yenileme hızı ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo V70 Yeni Sertifika Aldı

vivo V70, V2538 model numarası ile Singapur'daki IMDA sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, akıllı telefonun global pazarda yakında satışa sunulacağı anlamına geliyor. Sertifika göre akıllı telefon 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC teknolojilerini destekleyecek. Telefon daha önce Malezya'daki SIRIM, Tayland'daki NBTC ve Endonezya'daki SDPPI sertifika platformlarında da görüntülenmişti.

vivo V70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel

1260 x 2750 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 Depolama: 256 GB

256 GB RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Ön Kamera: 50 MP

50 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip vivo S30'da da aynı işlemci bulunuyor.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefon IP69 sertifikasına sahip olacak. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Telefonda 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği yer alacak. Cihaz ayrıca 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak.

vivo V70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo V70'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün 45.000 rupi (21.514 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. 12 GB RAM'e sahip sürümün ise 47.000 rupi (22.471 TL) civarında bir fiyatla gelmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.