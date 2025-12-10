vivo'nun 120Hz OLED Ekranlı Telefonu Yolda! Dev Bataryası Var

vivo'nun yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlandığı ortaya çıktı. V70 olarak isimlendirilen akıllı telefon bir sertifika platformunda görüntülendi. Ayrıca telefonun bazı özellikleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre Android telefon yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo V70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Arka Kamera: Üç adet kamera bulunacak. Bunlar arasında 50 MP telefoto kamera da olacak.

vivo V70, V2538 model numarası ile bilrikte BIS sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bu, akıllı telefonun çok yakında tanıtılacağını gösteriyor. Ortaya çıkan bilgilere göre vivo V70, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. vivo V60'da AMOLED ekran, 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

vivo'nun bütçe dostu Android telefonu gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo S30 modelinde de aynı işlemci tercih eidlmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefon, 6.500 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. vivo V70 ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

vivo V70'in arka tarafında üç adet kamear yer alacak. Bu kameralar arasında 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera da bulunacak. Akıllı telefonda IP69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.