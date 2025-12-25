vivo'dan 12 GB RAM'li Telefon Geliyor! Çok Hızlı Şarj Olacak

vivo'nun yeni Android telefonu V70 ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fiyatı ortaya çıkan vivo V70 bu kez sertifika platformlarında görüntülendi. Bütçe Bu sertifikalar, telefonun çok yakında tanıtılacağını gösteriyor. Telefon dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

vivo V70 Yeni Sertifikar Aldı

Geçtiğimiz günlerde FCC sertifika platformunda ortaya çıkan vivo V70, kısa süre önce Malezya'daki SIRIM, Tayland'daki NBTC ve Endonezya'daki SDPPI sertifika platformlarında görüntülendi. Bu gelişme, akıllı telefonun birkaç hafta içerisinde tanıtılacağı anlamına geliyor. vivo V60, 2025 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.

vivo V70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel

1260 x 2750 piksel Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Hızlı Şarj: 90W

90W Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

IP69 İşletim Sistemi: Android 16

vivo'nun bütçe dostu akıllı telefonu gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip vivo S30'da da aynı işlemci bulunuyor.

V70'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefon ayrıca 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek.

vivo V70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo V70'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün 45.000 rupi (21.463 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. 12 GB RAM'e sahip sürümün ise 47.000 rupi (22.417 TL) civarında bir fiyatla gelmesi bekleniyor. Fiyata dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.