vivo'dan 12 GB RAM'li Telefon Geliyor! Çok Hızlı Şarj Olacak
vivo V70 yeni sertifikalar aldı. Peki, vivo'nun bütçe dostu Android telefonu neler sunacak? İşte akıllı telefona dair merak edilen ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- vivo V70, Malezya'daki SIRIM, Tayland'daki NBTC ve Endonezya'daki SDPPI sertifika platformlarında görüntülendi.
- Bu gelişme, akıllı telefonun birkaç hafta içerisinde tanıtılacağı anlamına geliyor.
- V70'in 45.000 rupi (21.463 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.
vivo'nun yeni Android telefonu V70 ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fiyatı ortaya çıkan vivo V70 bu kez sertifika platformlarında görüntülendi. Bütçe Bu sertifikalar, telefonun çok yakında tanıtılacağını gösteriyor. Telefon dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.
vivo V70 Yeni Sertifikar Aldı
Geçtiğimiz günlerde FCC sertifika platformunda ortaya çıkan vivo V70, kısa süre önce Malezya'daki SIRIM, Tayland'daki NBTC ve Endonezya'daki SDPPI sertifika platformlarında görüntülendi. Bu gelişme, akıllı telefonun birkaç hafta içerisinde tanıtılacağı anlamına geliyor. vivo V60, 2025 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.
vivo V70'in Özellikleri Nasıl Olacak?
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB
- İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel
- Ekran Boyutu: 6,59 inç
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Hızlı Şarj: 90W
- Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 50 MP
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69
- İşletim Sistemi: Android 16
vivo'nun bütçe dostu akıllı telefonu gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip vivo S30'da da aynı işlemci bulunuyor.
V70'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefon ayrıca 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek.
vivo V70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?
vivo V70'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün 45.000 rupi (21.463 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. 12 GB RAM'e sahip sürümün ise 47.000 rupi (22.417 TL) civarında bir fiyatla gelmesi bekleniyor. Fiyata dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.