vivo'dan Apple Vision Pro ve Meta Quest 3'e Uygun Fiyatlı Rakip Geliyor

Genellikle uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle adından söz ettiren vivo, şimdi de karma gerçeklik pazarını sarsacak vivo Vision ile karşımızda. Apple'ın Vision Pro ve Meta'nın Quest 3 modellerine rakip olacak bu cihaz, özellikle hafif tasarımı ve panoramik görüntü deneyimiyle dikkat çekiyor. Son olarak vivo Ürün Müdürü Han Boxiao'nun paylaştığı bilgiler beklentileri daha da artırdı.

vivo Vision Çok Yakında Tanıtılacak

vivo'nun uzun süredir bir karma gerçeklik başlığı üzerinde çalıştığı biliniyordu. Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini tek bir üründe sunan bu cihaz, yüksek fiyatlı rakiplerine göre daha uygun bir fiyatlandırmayla pazara girmeye hazırlanıyor.

vivo Ürün Müdürü Han Boxiao, şirket merkezinde kurulan özel deneyim alanında vivo Vision'ı test ettiğini ve bu deneyimden oldukça etkilendiğini belirtti. Boxiao'nun vurguladığı üç temel özellikten ilki, cihazın şaşırtıcı hafifliği ve sunduğu konfor.

Editörün notu: Bir Meta Quest kullanıcısı olarak kişisel tecrübemle söyleyebilirim ki uzun süreli kullanımlarda başlığın her gramı hissedilmeye başlar ve bu da konforu ciddi şekilde etkiler. Ancak Boxiao'ya göre vivo Vision, AirPods Max kulaklıklar kadar rahat bir kullanım sunarak bu sorunu ortadan kaldırıyor.

Bu konforun ardında yatan olası nedenler ise iki temel senaryoyu işaret ediyor. Bunlardan ilki tıpkı Apple Vision Pro'da olduğu gibi bataryanın cihazın dışında olması. Diğeri ise başlık bandının daha ergonomik yapısı sayesinde ağırlığın eşit şekilde dağıtılması.

Tasarım açısından da iddialı olan vivo Vision, minimalist ve zarif çizgilere sahip. Ortaya çıkan sızıntılara göre cihaz, Apple Vision Pro'ya oldukça benzer olacak. Apple'ın tasarım konusundaki başarısını göz önünde bulundurursak bunun iyi bir şey olduğunu söyleyebilriz.

Kullanıcı deneyimine dair henüz çok fazla detay paylaşılmasa da Boxiao'nun Vivo X200 Ultra ile çekilen panoramik fotoğrafları vivo Vision üzerinde görüntülemenin "nefes kesici" bir deneyim olduğunu da dile getirdi. Panoramik fotoğrafları etkileyici bir şekilde gösterebilmesi başlığın görüş alanının oldukça geniş olduğunu gösteriyor.

Bu sanal gerçeklik başlıklarında kullanıcıyı içine çeken en önemli özelliklerden biri. vivo Vision'ın resmi tanıtım tarihi henüz netleşmedi. Ancak tahminler, cihazın Eylül-Ekim gibi düzenlenecek olan vivo X300 serisi lansmanında sürpriz bir ürün olarak tanıtılabileceği yönünde. Sizce vivo Vision, Apple ve Meta'ya karşı gerçek bir rakip olabilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.