Balıkesir Depremi Ardından Devreye Alındı: Türkiye Afet Müdahale Planı TAMP Nedir?

Dün akşam saatlerinde yaşanan Balıkesir Depremi ardından vatandaşlar güvenli bölgelere ilerlemek üzere yola çıktı. Depremden etkilenenler arasında her yaştan vatandaşımız bulunurken yaşanan yıkım ve göçüklerde mahsur kalanlar acil durum ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir Belediyesi ve Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda tüm vatandaşların kurtarıldığı ancak 81 yaşındaki bir vatandaşımızın enkaz altından çıktıktan sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Konuyla ilgili olarak Türkiye Afet Müdahale Planı devreye sokuldu. TAMP adı verilen bu plan tam olarak nedir? İşte detaylar...

Türkiye Afet Müdahale Planı TAMP Nedir?

Deprem, sel, yangın ve diğer afetlerde uygulanmak üzere kurgulanan plan kamu kuruluşlarından özel sektöre kadar herkesin hızlı, organize bir şekilde çalışmasını sağlar.

Türkiye 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hızlı bir şekilde harekete geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen plan afet anlarında tüm kurum ve kuruluşların eşgüdüm içinde çalışmasını sağlıyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı; deprem, sel, yangın ve diğer afetlerde uygulanmak üzere oluşturulmuş ulusal bir müdahale stratejisidir. Plan kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve gönüllülerin birlikte çalışmasını hedefler. Böylece afetin türü ve büyüklüğüne göre hızlı ve organize bir müdahale gerçekleştirilir.

6,1 büyüklüğündeki depremin ardından TAMP kapsamında şu adımlar devreye alındı:

Kriz Merkezlerinin Kurulması: AFAD, valilikler ve ilgili bakanlıklar koordinasyon toplantıları gerçekleştirdi.

Arama Kurtarma Çalışmaları: AFAD, UMKE, itfaiye ve gönüllü ekipler bölgeye sevk edildi.

Lojistik ve Sağlık Hizmetleri: Barınma, gıda, içme suyu, sağlık ve psikososyal destek hizmetleri organize edildi.

Koordinasyon ve Haberleşme: Tüm ekipler tek merkezden yönetilerek çakışmaların önüne geçildi.

TAMP’ın devreye alınması afetlerde zaman kaybını en aza indirmek, kaosu önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla yapılıyor. Düzenli yapılan tatbikatlar sayesinde ekiplerin müdahale kabiliyeti her geçen gün daha da güçlendiği bildiriliyor.