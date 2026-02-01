Şarjı 33 Gün Bitmeyen Akıllı Saat Global Pazara Geliyor

vivo, geçtiğimiz aylarda Watch GT 2'yi Çin'de tanıtmıştı. 33 güne kadar pil ömrü sunan Watch GT 2'nin global sürümü ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda akıllı saat bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Yakında global pazarda satışa sunulması beklenen akıllı saat, yapay zekâ desteği dahil birçok özelliğe sahip.

vivo Watch GT 2, Yeni Bir Sertifika Aldı

vivo Watch GT 2'nin global sürümü, WA2536A model numarası ile birlikte TDRA sertifika platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, akıllı saatin Birleşik Arap Emirlikleri pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. Akıllı saatin Birleşik Arap Emirlikleri dışında hangi ülkelerde satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

vivo Watch GT 2 Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 2.07 inç

2.07 inç Ekran Tipi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 432 x 514 piksel

432 x 514 piksel Maksimum Parlaklık: 2400 nit

2400 nit Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşletim Sistemi : BlueOS 3

: BlueOS 3 Batarya Kapasitesi: Bluetooth sürümü 695 mAh, eSIM sürümü 595 mAh

Bluetooth sürümü 695 mAh, eSIM sürümü 595 mAh Pil Ömrü: Bluetooth sürümü 33 güne kadar, eSIM sürümü 8 güne kadar

Bluetooth sürümü 33 güne kadar, eSIM sürümü 8 güne kadar Boyut: 47,54 x 40,19 x 10,97 mm

47,54 x 40,19 x 10,97 mm Ağırlık: 35,8 gram

2,07 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo Watch GT 2, AMOLED ekran üzerinde 432 x 514 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve 2400 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık sayesinde akıllı saat dışarıda güneş ışığı altında bile rahatça kullanılabiliyor. 47,54 x 40,19 x 10,97 mm boyutlarındaki akıllı saat 35,8 gram ağırlığında.

Her zaman açık ekran özelliğini içeren akıllı saatte 100'den fazla spor modu bulunuyor. Cihaz ayrıca kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen düzeyini ölçme, uyku takibi ve stres takibi dahil olmak üzere çeşitli sağlık özellikleri sunuyor. DeepSeek desteğine sahip yapay zekâ asistanı sayesinde spor verileriniz hakkında detaylı analize ulaşabilirsiniz.

vivo Watch GT 2 Fiyatı

vivo'nun çok şık bir tasarıma sahip olan akıllıs aat modeli Watch GT 2'nin Bluetooth versiyonu için 499 yuan (3 bin 128 TL), eSIM versiyonu için 699 yuan (4 bin 381 TL) fiyat etiketi belirlendi. Akıllı saat, mavi, siyah, beyaz ve pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunuyor.