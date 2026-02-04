16 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

vivo, X Fold serisinin yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte X Fold 6'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre klatlanabilir telefon önümüzdeki aylarda tanıtılacak. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. X Fold 6 ayrıca yüksek çözünürlüklü kameraya da sahip olacak.

vivo X Fold 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X Fold 6'nın 2026 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılacağı iddia edildi. Yani katlanabilir telefon nisan, mayıs veya haziran ayında tanıtılabilir. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan vivo X Fold 5, 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.

vivo X Fold 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci : Snapdragon 8 Gen 5

: Snapdragon 8 Gen 5 Arka Kamera: 200 MP kamera (Diğer kameraların çözünürlüğü belli değil.)

200 MP kamera (Diğer kameraların çözünürlüğü belli değil.) RAM: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

Akıllı telefonda Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo X Fold 5'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

vivo X Fold 6'nın arka yüzeyinde üç adet kamera bulunacak. Bunlar arasında 200 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera da yer alacak. Serinin önceki modelinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Yeni katlanabilir telefonda 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği yer alacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen katlanabilir telefon ayrıca AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak.