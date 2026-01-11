Uygun Fiyata 16 GB RAM'li Telefon: vivo X200T Geliyor

vivo, X200T isimli yeni bir amiral gemisi tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ortaya çıkan vivo X200T, yeni bir sertifika aldı. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon 16 GB RAM seçeneği, yüksek yenileme hızı ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olacak. Telefonda ayrıca MediaTek'in çok güçlü işlemcisi de bulunacak.

vivo X200T, Yeni Bir Sertifika Aldı

V2561 model numarasına sahip olan vivo X200T, BIS sertifikası aldı. Bu sertifika, X200T'nin Hindistan pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. Telefonun Hindistan dışında hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. Tanıtım tarihine dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

vivo X200T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+

MediaTek Dimensity 9400+ RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ekran Boyutu: 6.67 inç

6.67 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Batarya: 6200 mAh

6200 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 90W

90W Kablosuz Hızlı Şarj: 40W

40W Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera

50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 / IP69

IP68 / IP69 Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C Güvenlik: Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

Akıllı telefonda MediaTek'in güçlü işlemcisi Dimensity 9400+ yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan vivo S50'de ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi mevcut.

X200T'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Android telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak.

vivo X200T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X200T'nin 55 bin rupi (26 bin 269 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konu hakkında resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu sebepten dolayı akıllı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim. Çok güçlü bir donanıma sahip olan vivo X200 için 65 bin 999 rupi (31 bin 523 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.