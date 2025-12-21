OLED Ekranlı Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! 90W Hızlı Şarja Sahip
vivo X200T'nin fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre vivo'nun yeni Android telefonu bütçe dostu olacak. İşte telefona dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- vivo X200T'nin 55.000 rupi (26.296 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi.
- Telefon gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisinden alacak.
- Bütçe dostu amiral gemisi, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.
vivo, bütçe dostu bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. X200T isimli akıllı telefonun fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre vivo'nun yeni telefonu bütçe dostu olacak. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü OLED ekran, çok güçlü işlemci, dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.
vivo X200T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?
vivo X200T'nin 55.000 rupi (26.296 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Fiyat ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim. Çok şık bir tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan vivo X200 için 65.999 rupi (31.555 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.
vivo X200T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Parlaklığı: 1.600 nit
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açı + 50 MP periskop telefoto
- Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz şarj
- Batarya: 6.200 mAh
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69
vivo X200T gücünü gücünü MediaTek Dimensity 9400+ bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan vivo S50'de ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi mevcut.
Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Tkıllı telefon bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 7 teknolojilerini destekleyecek.
IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olan telefon, suya ve toza karşı dayanıklı olacak. vivo X200T, 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 nit maksimum parlaklık sunacak. Telefon ayrıca 7.99 mm kalınlığında ve 203 gram ağırlığında olacak.