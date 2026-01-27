vivo 12 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Tanıttı! 90W Hızlı Şarja Sahip

vivo, X200T isimli bütçe dostu bir akıllı telefon tanıttı. Bununla beraber X200T'nin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Siyah ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan akıllı telefon, yüksek yenileme hızı, güçlü işlemci ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

vivo X200T Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.67 inç

6.67 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

1260 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 5000 nit

5000 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+

MediaTek Dimensity 9400+ RAM: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1

256 GB / 512 GB UFS 3.1 Ana Kamera: 50 MP IMX921 (f/1.57, OIS)

50 MP IMX921 (f/1.57, OIS) Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP ultra geniş JN1 (f/2.0)

50 MP ultra geniş JN1 (f/2.0) Periskop Telefoto Kamera: 50 MP IMX882 (f/2.57, 3x yakınlaştırma)

50 MP IMX882 (f/2.57, 3x yakınlaştırma) Ön Kamera: 32 MP ISOCELL KD1 (f/2.0)

32 MP ISOCELL KD1 (f/2.0) Batarya: 6200 mAh

6200 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz

90W kablolu, 40W kablosuz Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Suya ve Toza Dayanıklılık: I P68 + IP69

P68 + IP69 Boyut: 160,1 x 74,29 x 7,99 mm

160,1 x 74,29 x 7,99 mm Ağırlık: 203 gram

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo X200T, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 5000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 160,1 x 74,29 x 7,99 mm boyutlarında ve 203 gram ağırlığında olan akıllı telefon çift SIM desteğine sahip. Telefonda ayrıca ekran altı parmak izi sensörü de mevcut.

Akıllı telefonda MediaTek'in güçlü işlemcisi Dimensity 9400+ bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo X200 Ultra'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

vivo X200T'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.57 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.57 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelen akıllı telefonda 12 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alıyor. Akıllı telefon 6200 mAh batarya kapasitesine sahip. X200T ayrıca 90W kablolu hızlı şarj, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

vivo X200T Fiyatı