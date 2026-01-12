Fiyat Performans Canavarı Telefon Geliyor! 90W Hızlı Şarj ve Dahası

vivo'nun yeni amiral gemisi X200T ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda X200T'nin bir görüntüsü paylaşıldı. Bununla beraber akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Çok şık bir tasarımla birlikte gelecek telefon ayrıca hızlı şarj teknolojisi ve dev batarya dahil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

vivo X200T'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsele göre vivo X200T'nin arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera yer alacak. Modülün yan tarafında ise LED flaş bulunacak. Güçlü donanıma sahip akıllı telefonun siyah ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunması bekleniyor.

vivo X200T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.67 inç

6.67 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Batarya: 6200 mAh

6200 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 90W

90W Kablosuz Hızlı Şarj: 40W

40W İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+

MediaTek Dimensity 9400+ RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 / IP69

IP68 / IP69 Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C Güvenlik: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü

Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Akıllı telefon gücünü Dimensity 9400+ işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo S50'de ise Snapdragon 8s Gen 3 bulunuyor.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz. Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörüne sahip telefonda 6200 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği bulunacak.

vivo X200T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre vivo X200T, 55 bin rupi (26 bin 298 TL) fiyat ile satışa sunulacak. Konu hakkında resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu sebepten dolayı akıllı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim. Güçlü donanım ile birlikte gelen vivo X200 için 65 bin 999 rupi (31 bin 566 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.